Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив про існування ризику прямого збройного конфлікту між Альянсом і Росією. Це може статися, якщо РФ нападе на Литву.
Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".
Екс-генсек зазначив, що хотів би підтвердити неможливість такого сценарію, але погрози Росії щодо Литви занадто явні.
"Після російських погроз щодо Литви через питання транзиту через цю країну, я повинен застерегти і заявити, що якщо Росія торкнеться литовських берегів, це буде ситуація п'ятої статті, яка ініціює рішучу військову відповідь НАТО. Це конфлікт з Росією", - зазначив Расмуссен.
Як відомо, п'ята стаття НАТО передбачає колективну оборону в разі нападу на одного з членів Альянсу.
Нагадаємо, що раніше Расмуссен визнав, що НАТО помилилося у своїх оцінках військового потенціалу Росії, а також в тому, що не надало Україні і Грузії Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО в 2008 році.
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