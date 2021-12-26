За даними журналістів, нова робота Курца не пов'язана з політикою.

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц знайшов собі нову роботу. За даними журналістів, політик ймовірно працюватиме в американській компанії.

Про це повідомляє Kronen Zeitung.

Зазначається, що Курц підписав контракт у приватному секторі. За даними журналістів, це повинна бути менеджерська робота нібито в Кремнієвій долині. До нової посади політик приступить з лютого.

В якій саме компанії працюватиме колишній канцлер, невідомо. Сам же Курц не коментує нову роботу.

18 листопада парламент Австрії одноголосно ухвалив рішення про позбавлення Курца депутатської недоторканності - це було необхідно для завершення антикорупційного розслідування. Колишнього главу уряду Австрії запідозрили у сприянні хабарництву, після чого він покинув свій пост.

Курц самостійно пішов з посади прем'єр-міністра Австрії 9 жовтня.

Відставки глави уряду вимагали опозиційні партії в парламенті - Соціал-демократична партія Австрії, ліберальна "Нова Австрія" і правопопулістська Австрійська партія свободи.

Себастьян Курц очолив уряд Австрії 18 грудня 2017 року, ставши наймолодшим главою уряду в світі з тих, що перебували на посаді на той момент.

У травні 2019 року парламент Австрії виніс йому вотум недовіри на тлі скандалу через відео, на якому глава правої Австрійської партії свободи Хайнц-Крістіан Штрахе розмовляє з жінкою на ім'я Олена Макарова, яка нібито є племінницею одного з російських олігархів.

Вас також можуть зацікавити новини: