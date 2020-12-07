Генеральний прокурор Польщі Збіґнєв Зьобро вимагає делегалізації Комуністичної партії Польщі.
Відповідну заяву Зьобро надіслав до Конституційного суду, пише Польське радіо з посиланням на прес-службу Державну прокуратуру Польщі.
"Ці кроки прийнято у відповідь на клопотання фізичних осіб, котрі звертали увагу, що Комуністична партія Польщі у своїй програмі та діях повертається до практик і тоталітарних методів комунізму. А це суперечить Конституції Польської Республіки", - йдеться в повідомленні.
Як наголошує Державна прокуратура Польщі, відповідно до параграфа 13 Конституції Польщі "забороняється існування та діяльність політичних партій та інших організацій, котрі у своїх програмах посилаються і повертаються до тоталітарних методів і практик діяльності комунізму, фашизму і нацизму".
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Як сказано в Конституції Польщі, "забороняється існування політичних парій, програма або діяльність яких передбачає расову ненависть, етнічну нетерпимість, допускає застосування насильства з метою здобуття влади або впливу на державну політику, а також якщо ці партії передбачають засекречення своїх структур або членства".
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