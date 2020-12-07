Відповідну заяву генпрокурор Польщі Збіґнєв Зьобро надіслав до Конституційного суду країни.

Генеральний прокурор Польщі Збіґнєв Зьобро вимагає делегалізації Комуністичної партії Польщі.

Відповідну заяву Зьобро надіслав до Конституційного суду, пише Польське радіо з посиланням на прес-службу Державну прокуратуру Польщі.

"Ці кроки прийнято у відповідь на клопотання фізичних осіб, котрі звертали увагу, що Комуністична партія Польщі у своїй програмі та діях повертається до практик і тоталітарних методів комунізму. А це суперечить Конституції Польської Республіки", - йдеться в повідомленні.

Як наголошує Державна прокуратура Польщі, відповідно до параграфа 13 Конституції Польщі "забороняється існування та діяльність політичних партій та інших організацій, котрі у своїх програмах посилаються і повертаються до тоталітарних методів і практик діяльності комунізму, фашизму і нацизму".

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Як сказано в Конституції Польщі, "забороняється існування політичних парій, програма або діяльність яких передбачає расову ненависть, етнічну нетерпимість, допускає застосування насильства з метою здобуття влади або впливу на державну політику, а також якщо ці партії передбачають засекречення своїх структур або членства".

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Автор: УНІАН