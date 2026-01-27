В РФ випадково визнали підтоплення крейсера 'Москва', але згодом видалили заяву, - CNN

Крейсер "Москва" затонув у квітні 2022 року, всього через сім тижнів після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Росія вперше визнала, що українська ракета потопила її цінний флагман Чорного моря, але згодом видалила цю заяву і повернулася до офіційної версії, що нібито крейсер "Москва" затонув через надзвичайну ситуацію, повідомляє CNN.

В статті вказується, що крейсер "Москва" був одним з найважливіших військових кораблів Росії. Він затонув у квітні 2022 року, всього через сім тижнів після того, як Москва розпочала безпідставне повномасштабне вторгнення в Україну.

Зазначається, що Київ заявляв про ураження корабля протикорабельною крилатою ракетою "Нептун", але Росія висунула іншу версію подій.

Відео дня

Видання розповіло, що Міністерство оборони Росії завжди наполягало, що "Москва" затонула після того, як на борту спалахнула пожежа й спричинила вибух боєприпасів.

Як заявляли російські військові, екіпаж військового корабля було евакуйовано, хоча пізніше вони визнали, що деякі з них зникли безвісти.

Видання посилаючись на інформацію незалежного російського інформаційного агентства Mediazona поділилося, що минулого тижня військовий суд у Москві ненавмисно виправив офіційну версію Кремля.

Зокрема, він виніс вирок командиру ВМС України, який віддав наказ про нанесення ударів по кораблю "Москва" та іншому кораблю, фрегату "Адмірал Ессен". Також суд Москви заочно засудив його до довічного ув'язнення.

Однак, як зазначає видання, рішення було швидко видалено з сайту московського суду, але Mediazona встигла завантажити документ.

В статті підкреслюється, що втрата крейсера "Москва" була надзвичайно прикрою для Росії і стала однією з найважливіших перемог України у війні на сьогоднішній день.

Підтоплення крейсера "Москва": що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що військово-політичний експерт Юрій Федоров заявив, що багато пунктів у судовому рішенні є юридично абсурдними. За його словами, суд мав визначити винних серед російського командування, тобто, чи були винні командир крейсера або офіцери старшого командного складу, які відповідають за безпеку на кораблі. Натомість винесено довічний вирок українському військовому, офіцеру ВМС ЗСУ. Також експерт помітив нестиковки з даними про кількість екіпажу. Зокрема, вказується про 20 загиблих, 24 постраждалих і 8 зниклих безвісти, тоді як чисельність екіпажу мала становити близько 700 осіб або ж трохи менше.

Також ми писали, що речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук поділився, що саме крейсер "Москва" підійшов до острова Зміїний, який знаходиться у Чорному морі неподалік узбережжя Одещини. Російські окупанти закликали українських захисників здатися, але отримали відмову. Тоді й пролунала легендарна фраза, яка згодом стала мемом. Тож, зазначив Плетенчук, окрім тактичної втрати, для Росії ця подія має й символічність.

Вас також можуть зацікавити новини: