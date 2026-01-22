Суд в РФ уперше визнав ракетний удар по крейсеру 'Москва' і назвав кількість жертв, - ЗМІ

Згодом публікація з ресурсів суду зникла, зазначають журналісти.

У Росії відбувся суд у справі знищення російського крейсера "Москва". У вироку заочно засудили до довічного увʼязнення командира 406 артилерійської бригади ВМС України Андрія Шубіна.

Примітно, що країна-окупант судила його за статтею про "міжнародний тероризм", повідомляє видання "Медіазона". Журналісти зазначають, що пресслужба суду видалила новину невдовзі після її появи.

"За версією російського слідства, Шубін віддав накази завдати ракетних ударів по крейсеру "Москва", потопленому 14 квітня 2022 року в Чорному морі біля острова Зміїний, і фрегату "Адмірал Ессен", атакованому 2 квітня 2022 року. Російський суд також постановив стягнути з українського військового 2,2 мільярда рублів", – йдеться в матеріалі.

Автори наголосили, що у своєму пресрелізі російський суд уперше визнав факт ракетного удару по крейсеру "Москва". Раніше Міноборони країни-агресорки стверджували, що на борту сталася пожежа, яка призвела до детонації боєзаряду. Водночас Україна повідомляла про атаку на судно протикорабельними ракетами "Нептун".

Крім того, в заяві суду були наведені дані про жертв атаки по крейсеру "Москва":

"Від вибуху, пожежі та диму загинуло 20 членів екіпажу крейсера, двадцяти чотирьом членам екіпажу були заподіяні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, а вісім осіб – зникли безвісти, в тому числі в ході боротьби за живучість корабля, що тривала понад шість годин".

Водночас внаслідок атаки на судно "Адмірал Ессен", за даними суду, було поранено одну людину.

Втрати РФ у війні проти України

За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати країни-агресорки від початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 1 230 810 осіб. Також ворог втратив десятки тисяч одиниць військової техніки, в тому числі – сотні літаків.

Раніше розвідка Великої Британії розкрила, що в 2025 році втрати Росії убитими і пораненими становили приблизно 415 тисяч осіб. Цей показник поступається лише даним 2024 року, коли втрати противника оцінили в 430 тисяч осіб.

