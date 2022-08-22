Мелоні і її партія "Брати Італії" лідирує в опитуваннях напередодні національних виборів, призначених на 25 вересня.

Лідерку ультраправої партії "Брати Італії" Джорджію Мелоні, яка є фавориткою на посаду прем’єр-міністра країни, звинуватили у ганебній передвиборчій агітації після публікації відео зі сценою зґвалтування українки у місті П’яченца.

Як повідомляє Reuters, за словами місцевих чиновників, вранці 21 серпня на 55-річну українку на тротуарі в історичному центрі міста П'яченца напав шукач притулку з Гвінеї. Інцидент зняв на відео хтось із квартири з видом на вулицю, і нападника затримали.

Поліція підтвердила затримання та повідомила, що він перебуватиме під вартою, поки триває розслідування. Постраждалу в шоковому стані забрали до лікарні.

Мелоні, чия партія "Брати Італії" лідирує в опитуваннях напередодні національних виборів 25 вересня, опублікувала у своєму Twitter відео з вебсайту газети, зображення на якому повністю розмите, але чітко чути крики жінки.

"Не можна мовчати перед лицем цього жорстокого епізоду сексуального насильства над українською жінкою, скоєного вдень у П’яченці шукачем притулку", - прокоментувала відео Мелоні.

"Обіймаю цю жінку. Я зроблю все можливе, щоб відновити безпеку в наших містах", - заявила вона.

Твіт викликав шквал критики в мережі, в тому числі з боку політичних опонентів Мелоні.

"Непристойно використовувати зображення зґвалтування. Ще більш непристойно робити це з метою виборів", - написав у Twitter Енріко Летта, голова лівоцентристської Демократичної партії. У дописі Летти було сказано: "Повага до людей і жертв завжди стоїть на першому місці".

Інший лідер центристів Карло Календа назвав твіт Мелоні "аморальним".

А Ігіаба Скего, видатна італійська письменниця сомалійського походження, звинуватила Мелоні в експлуатації жертви зґвалтування.

Мелоні, яка закликала до військово-морської блокади Північної Африки, щоб не дати човнам з мігрантами потрапити до Італії, заявила у Facebook, що її суперники використали зґвалтування, щоб напасти на неї, ігноруючи жертву, щоб уникнути того, що вона назвала надзвичайною ситуацією з імміграції.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня президент Італії розпустив парламент після того, як прем’єр Маріо Драгі пішов у відставку.

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