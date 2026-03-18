Ліквідація 'правої руки' Хаменеї: іранські чиновники нервують, хто стане наступним, - NYT

Після авіаудару Ізраїлю та загибелі Ларіджані іранські чиновники побоюються нової хвилі ліквідацій і готуються до ескалації конфлікту.

Вбивство головного радника з національної безпеки Ірану Алі Ларіджані спричинило паніку серед іранського керівництва. Чиновники побоюються нових точкових ліквідацій, повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в уряді Ірану.

За словами співрозмовників видання, після новини про загибель Ларіджані високопосадовці почали активно обговорювати власну безпеку.

Один із чиновників зазначив, що отримував дзвінки від колег, які запитували: "Хто стане наступною ціллю?". Інший зізнався, що був настільки шокований, що його "трясло", а головний страх полягає в тому, що Ізраїль продовжить ліквідацію керівництва Ірану.

Ліквідація головного радника Хаменеї

Раніше загибель Ларіджані офіційно підтвердила Вища рада національної безпеки Ірану, зазначивши, що він загинув унаслідок ізраїльського авіаудару. Раніше про його ліквідацію заявляла ізраїльська сторона.

У відповідь Тегеран пообіцяв помститися та вже завдав ударів по Ізраїлю. Корпус вартових ісламської революції повідомив про "інтенсивні" атаки, а іранські генерали попередили, що подальша відповідь може бути ще більш руйнівною.

