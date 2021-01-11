Змінити традиційну назву попросила сама Грузія, оскільки сьогоднішню назву вважає русифікованою.

В Литві офіційно затвердили назву Сакартвело для Грузії. Вона буде використовуватися в усіх офіційних документах.

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Як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на BNS, про це заявив голова Державної комісії з литовської мови Аудріс Антанайтіс.

"В даний час Сакартвело вже є офіційною назвою", - заявив Антанайтіс.

За його словами, 21 грудня минулого року комісія ухвалила рішення виключити з документа, що встановлює офіційні назви держав, слово Gruzija та вписати Sakartvelas.

"Резолюція комісії, прийнята два роки тому, визначила Сакартвело другою неофіційною назвою. Потрібен був перехідний період, щоб визначити, чи сприймає громадськість цю назву. Очевидно, що вона прижилася в суспільстві надзвичайно швидко. Це було насправді дуже несподівано", - додав Антанайтіс.

Грузія залишається, як і раніше, вживаною назвою, в публічному просторі її можна вживати.

Змінити традиційну назву попросила сама Грузія, оскільки сьогоднішню назву вважає русифікованою. Водночас нинішня версія назви має тривалу історію, а автентичну назву Сакартвело офіційно раніше не використовувала жодна держава Євросоюзу.

Сакартвело – що це таке

Мешканці Грузії застосовують до своєї країни назву Сакартвело. Ця самоназва походить від основного центрального грузинського регіону Картлі з класичних і візантійських джерел, навколо якого була сформована раннього середньовіччя культурна й політична єдність грузин.

Тим не менш, у більшості мов закріпилась латинська назва країни - Georgia (Георгія).

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Автор: Дмитро Захаров