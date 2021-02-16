В часи, коли держави переживають труднощі, організована злочинність завойовує новий політичний вплив.

25 грудня 1991 року був останнім днем, коли серп і молот висів над Кремлем. До січня СРСР розпався на низку вільних ринкових економік. Але за десятиліття до того розвинувся чорний ринок для задоволення споживацьких потреб економічно неспроможної країни. Ці відносини були необхідні, щоб забезпечити заводи потрібними матеріалами вчасно. Або щоб чиновник з Компартії СРСР міг отримати кольоровий телевізор.

Ці відносини називали "блатом". І саме вони заклали основу нової пострадянської економіки. В них брали участь майже всі, а дехто досяг процвітання, перетворюючи планову економіку в кримінальну силу, - пише Foreign Policy. Нова ж реальність дала цьому розлогому підпіллю шанс розширити і консолідувати реальну владу. Падіння комуністичного режиму означало, що кримінальні групи могли не просто захопити ринок, а й всі функції держави.

Читайте такожВ Італії провели операцію проти мафії: 49 арештів включно з мером містаПершою і найважливішою була безпека. Почалася масова приватизація державних активів. Часто вони потрапляли в руки саме злочинців. Тож на тлі всього цього окремим власникам бізнесу потрібен був захист. Державні заводи, інститути й служби розпадалися. Громадянам був гостро необхідний дохід, щоб прожити. До кінця 1990-х мафія проникла не лише в бізнес, а й в кожен механізм держави.

Росія - не єдина країна у світі, яка постраждала від цього феномену. Організована злочинність по всьому світі: від Італії до Японії, - має однакову історію. Спочатку вона використовує конкретну локалізовану потребу, а потім успішно освоює значно більшу, коли країна зіштовхується з великою економічною чи політичною кризою.

Друга хвиля пандемії COVID-19 ставить глобальну економіку на коліна, позбавляючи людей можливості працювати й підтримувати себе в тих куточках світу, де уряди не готові прийняти удар. В таких країнах організована злочинність вже готова вийти на передній план і взяти на себе не лише торговельній, а й політичний контроль.

"Коли все закінчиться, а тисячі й тисячі компаній збанкрутують, у нас буде дуже нестійка і безнадійна економічна ситуація, з якою держава зможе впоратися лише частково. Там, де держава не зможе розібратися, ми побачимо роботу певних організацій", - сказав автор книги "McMafia" Міша Гленні.

В деяких частинах Мексики картелі вже використали пандемію COVID-19, щоб консолідувати владу й розрекламувати свої зусилля з підтримки соціального добробуту. Але, за словами Гленні, особливу тривогу викликають такі країни, як ПАР, Бразилія й Індія, де "значна частина населення в скруті, а в деяких випадках вона ще й озброєна".

Читайте такожFinancial Times: 2020 рік нічому не навчив світЕксперт Університету Сент-Ендрюс Рікард Джалкебро зауважив, що організовані злочинні групи схильні діяти в умовах вакууму державних послуг, які уряди не можуть забезпечити. І з цього вони отримують вигоду. Поширений страх полягає в тому, що криза відкриє шлях для нових злочинних формувань, які за прикладом "Революційних збройних сил Колумбії" чи бойовиків Північної Ірландії розмиють межу між організованою злочинністю і воєнізованими діями. Такі сили можуть використати фінансування з надзвичайно дохідних індустрій для переслідування своїх політичних амбіцій.

"Ми пильно стежимо за будь-якими проявами політичних і громадянських заворушень по всьому світі. Тому що завдяки їм можуть з'явитися нові кримінальні організації. Або ж ті, які вже існують, зможуть скористатися ситуацією", - сказав Гленні ще до того, як спалахнуло цунамі насильницьких сутичок між службами безпеки в США, Європі, в Гвінеї, Нігерії, Буркіна-Фасо, Казахстані, Чилі й інших куточках світу восени 2020 року.

Він наголосив, що проблема не лише в самій злочинності, а в політичній стабільності загалом. Головна провина падає на плечі держави за те, що вона не змогла забезпечити належні ресурси для потрібних служб включно з поліцією. Це чітко простежується в західній Африці, де багато людей досягли критичної точки. Вони розчаровані здатністю чи бажанням своїх урядів захищати їх. В серпні 2020 року президент Малі Ібрахім Бубакар Кейта був викрадений власними ж солдатами. Його змусили піти у відставку. Це сталося після протестів, які тривали кілька місяців. Владу звинувачували в корупції, через яку армія країни була недофінансована й стала слабкою.

Читайте такожНайбільша спецоперація за 10 років: в Іспанії знешкодили мережу "російської мафії" (видео)Але втрата довіри до служб безпеки спостерігалася й в США, де озброєні цивільні штурмували урядові будівлі, вимагаючи скасувати локдаун. Видання також нагадує про події після загибелі Джорджа Флойда від рук поліцейського в Міннеаполісі. Тоді в Сієтлі демонстранти проголосили "автономну зону" без поліції.

"Небезпека полягає в тому, хто або що замінить ці функції безпеки. І кому вони будуть підзвітні, якщо взагалі будуть", - пише видання.

У деяких частинах Західної Африки жахливий сценарій, за яким організована злочинність візьме на себе роль держави, почав втілюватися ще до пандемії COVID-19. Охоплена міжнародними мережами торгівлі кокаїном, які шукають транзитні маршрути з Південної Америки в Європу, крихка держава Гвінея-Бісау ще в 2008 році була проголошена в ООН першою «нарко-державою» Африки. Президент країни Жоан Бернарду Вієйра був президентом країни, який обіймав цю посаду найдовше. Але його застрелили прихильники політичного опонента, пов’язаного з його власним картелем. Дві третини кокаїну з Південної Америки доставляють в Європу через Африку. Тож інші країни західної частини Сахелю зі слабкими економіками й урядами ризикують потрапити під контроль насильницьких угруповань з грошима і зв’язками.

Коронавірус і мафія: як злочинці використовують COVID-19?

Видання The Telegraph писало, що в Італії мафія наживається на пандемії COVID-19 так само, як після фінансової кризи 2008 року. Злочинці торгують масками, які призначалися для лікарень. Вони також контролюють поставки продуктів.

Також мафія Італії скуповує компанії в країні, які через пандемію опинилися на межі банкрутства.

Водночас, торгівля наркотиками сильно постраждала. Оскільки через кризу, пов'язану з коронавірусом, люди почали менше витрачати гроші на такі речі. Тож, як пише Politico, мафія почала влаштовувати протести проти карантину.

Злочинці намагаються створити конфлікт між народом і урядом. Їхня мета - створити враження, що уряду начхати на людей.

Видання The Times також писало, що в Неаполі мафія заборонила швидкій допомозі використовувати сирени.

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Переклад: Лесь Димань