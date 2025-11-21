У Покровській агломерації ворог змушений задіювати резерви, оскільки сили його сточуються. Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.
У повідомленні сказано, що війська противника у Покровську сточуються. Як результат — ворогу доводиться проводити поповнення втрат серед особового складу.
"Російське командування вже задіяло у нашій смузі відповідальності оперативний резерв УВ "Центр" – підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії рф. Для протидії подальшому просуванню ворога та проведення зачисток у Покровську нарощуємо власне угруповання, зокрема кількість екіпажів БПЛА.
Одним із ключових завдань наших оборонців залишається повне перекриття логістичних шляхів противника до міста, у тому числі, із застосуванням тактичної та армійської авіації", - наголошують військові Десантно-штурмових військ ЗСУ
"На північних околицях Мирнограда завершується зачистка від ворожої піхоти. Також залучаємо додаткові ресурси для виявлення та ліквідації противника, переміщення якого зафіксоване у південній частині міста.
Нечисленні ворожі групи намагалися просочитися у Гришине, що на північний захід від Покровська. Але українські військові вчасно виявили та ліквідували противника", - підсумовується у повідомленні.
Ситуація в Покровську - що відомо
Як повідомляв УНІАН з посиланням на український моніторинговий проєкт DeepState, російські окупанти просунулися у Покровську Донецькій області та Степногірську Запорізької області.
У їхньому Telegram-каналі зазначається також, що армія РФ просунулася поблизу Володимирівки та Шахового на Донеччині.