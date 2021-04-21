Поліцейський приїхав на місце події після дзвінка про спробу нападу з ножем.

В американському Колумбусі (штат Огайо) поліцейський, який приїхав на виклик, застрелив темношкіру 16-річну дівчинку Макайю Брайант.

Про це повідомляє The Daily Beast з посиланням на Хейзел Брайант, тітку загиблої.

За її даними, Макайя жила в прийомній родині на сході Колумбуса. Кілька дорослих дівчат прийшли до неї додому і затіяли сварку. Дівчинка встигла викликати поліцію, а також покликати на допомогу батька і бабусю. За словами Хейзел Брайант, її племінниця схопила ніж, щоб захистити себе.

За даними телеканалу 10TV, поліцейський приїхав на місце події після дзвінка про спробу нападу з ножем. Коли він побачив дівчинку з ножем, яка не реагувала на його вимоги, він здійснив смертельний постріл.

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Ендрю Гінтер, мер Колумбуса, написав у себе в Twitter, що влада працює над переглядом відеозаписів інциденту з камер.

"Сьогодні вдень трагічно загинула молода дівчина. Ми не знаємо всіх деталей. Є запис інциденту з натільної камери. Ми працюємо над тим, щоб розглянути її якомога швидше. BCI знаходиться на місці і проводить незалежне розслідування", – зазначив мер.

Момент вбивства зняла нагрудна камера поліцейського. На записі видно, що дівчина дійсно намагалася напасти з ножем на жінку, після чого її і застрелили, бо вона не реагувала на вимоги копа.

Варто відзначити, що подія трапилася практично в той час, коли в Міннеаполісі оголошували вердикт присяжних у справі про вбивство Джорджа Флойда.

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Автор: Денис Прядко