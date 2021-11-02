Після спалаху отруєння українські туристи були переселені до іншого готелю, стан їхнього здоров'я задовільний, зазначили у МЗС.

У Єгипті в одному із готелів на курорті в районі Хургади отруїлись 11 українських туристів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"За уточненою інформацією, одинадцять українських туристів отримали харчове отруєння в одному із готелів Єгипту. Консул підтримує із громадянами зв'язок", – зазначив Ніколенко.

За його словами, медична допомога надавалася силами готельного лікаря.

Читайте такожСтали відомі подробиці масового отруєння в готелі Єгипту"Стан українців нині задовільний, госпіталізації вони не потребують. Після спалаху отруєння українські туристи були переселені до іншого готелю", – повідомив речник.

Посольство України звернулося до єгипетських компетентних органів, аби вони вжили заходів задля надання українським громадянам якісних та безпечних туристичних послуг.

Дипломати також нагадали українським туроператорам в Єгипті про необхідність оперативного інформування посольства про надзвичайні ситуації із нашими туристами.

Як уточнив речник, українці отруїлись у тому ж готелі, де раніше отруїлися громадяни РФ.

Спершу МЗС повідомляло, що українців у готелі Хургади, де отруїлись 40 росіян, не було.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що масове отруєння в Хургаді сталося в готелі AMC Royal, і були госпіталізовані 40 громадян Росії. У Мінтуризму Єгипту стверджували, що інцидент трапився через "людські помилки".

Автор: Віталій Саєнко