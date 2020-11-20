Санду виступає проти запропонованої проросійським попередником Додоном федералізації.

Новообраний президент Молдови Майя Санду переконана, що Україні може знадобитися досвід Приазов’я у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Європейській правді.

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У 1990-ті Молдова погодилася на переговори з невизнаною владою Тирасполі, підтримуваної Кремлем. Рішенню Кишинева передувала гаряча фаза в проблемному регіоні.

Санду зауважила, що «м’який підхід» у таких переговорах не був ефективним.

«Ми визнали, що Придністров’я є частиною переговорного формату, ми дали тамтешньому бізнесу той самий торговельний режим, який мають наші виробники – зокрема, право вільного експорту до ЄС за Угодою про асоціацію. Тому зараз 65% експорту Придністров’я йде в Європу. Ми підписали понад 300 документів про розв’язання конфлікту тощо. Але попри всі ці кроки, ми наразі тай нікуди й не прийшли», – розповіла Санду.

При цьому президентка Молдови додала, що статус Придністров’я після реінтеграції ще повинні знайти. Проте Санду виступає проти запропонованої проросійським попередником Додоном федералізації.

«І він (формат вирішення конфлікту) має включати повне виведення російських військ з території Молдови. Ми про це завжди говорили та ми говоритимемо про це й надалі», – заявила глава держави.

Вибори президента Молдови-2020

У Молдові 15 листопада відбувся другий тур виборів президента.

На них перемогу здобула кандидат від партії "Дія і солідарність", колишній прем'єр-міністр Майя Санду. Її суперником був чинний глава держави Ігор Додон.

Ігоря Додона називають проросійським. Він висловлював свою підтримку політиці Путіна. В унісон з Кремлем він стверджував, що Крим – Росія. Це стало причиною чотирирічної паузи у відносинах Києва і Кишинева.

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Автор: Яна Ставська