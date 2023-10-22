Ізраїльські командири зізналися, що винесли важливі уроки з того, як горіли танки Москви в Україні.

Ізраїльські основні бойові танки "Меркава" (Merkava) стануть цінними цілями для бойовиків ХАМАС під час наземної операції в секторі Гази.

Як повідомляє The Telegraph, терористичне угруповання вже продемонструвало здатність протистояти 70-тонним танкам, яких експерти вважають однією з найкращих бойових машин у світі.

ХАМАС викрив слабкість "Меркави"

Але командири Армії оборони Ізраїлю винесли уроки з війни в Україні, які, як вони сподіваються, допоможуть врятувати майже 400 танків від тієї ж долі, що й тисячі одиниць російської броні, втрачених на українському фронті.

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Ізраїльські танки протягом тривалого часу патрулювали територію поблизу кордону з Газою, часто потрапляючи під атаки ударних безпілотників ХАМАС. 7 жовтня елементи ісламістського терористичного угруповання перейшли на територію Ізраїлю та чітко показували слабкі місця "Меркави", зокрема задний люк та місце для зберігання боєприпасів - простір між вежею та корпусом або м’яке днище танка.

Терористи застосовували проти ізраїльських "Меркав" протитанкову зброю іранського виробництва зі спеціальними тандемними боєголовками. ХАМАС вихвалявся щонайменше двома знищеними танками останньої версії Mark IV.

Терористи стверджують, що знищили ці танки реактивними гранатами з відстані менше 50 метрів. Якщо це правда, то складна система активного захисту Merkava Trophy з радарами та датчиками в поєднанні зі швидкострільними снарядами для перехоплення ракет та снарядів у польоті не спрацювала.

Певну роль у знищенні ізраїльських танків могли зіграти саморобні тандемні ракети ХАМАС. Початкова боєголовка запускає систему захисту танка, а основна - завдає ураження. У пропагандистському фільмі, випущеному ХАМАС перед нападом на Ізраїль, демонструвалося виробництво цієї зброї на підземному об’єкті.

Гаміш де Бреттон-Гордон, колишній командувач британської армії, сказав, що малоймовірно, що ізраїльські танки будуть використовуватися в ближньому бою, особливо в забудованих міських районах Гази.

Уроки українського фронту враховано

Він сказав, що "Меркавам" буде безпечніше в тиловій позиції. Ймовірно, танки використовуватимуть для "дальнього високоточного вогню" на відстані трохи більше кілометра. Це також допоможе операторам танків залишатися поза зоною дії більш досконалих протитанкових керованих ракет ХАМАС.

Він додав, що ХАМАС домігся очевидного успіху в підборі атакованих танків, знищивши бойові машини, залишені без нагляду на військовій базі.

"Ситуація буде зовсім іншою, коли танки будуть захищені ізраїльською піхотою", - сказав Бреттон-Гордон.

"Очікується, що ізраїльтяни використовуватимуть танки лише для "близької підтримки", прикриваючи бронею піхоту. Але є уроки, які можна винести з невдалого вторгнення Росії в Україну, під час якого танки Москви часто діяли самі по собі, без підтримки авіації та піхоти", - пише видання.

Бригадний генерал Хішам Ібрагім, командувач бронетанковим корпусом Армії оборони Ізраїлю, сказав: "Ми бачили, як росіяни воювали в Україні та які помилки вони робили. Воювали там одним корпусом, а не загальновійськовою тактикою".

Бреттон-Гордон додав, що ізраїльські командири танків уже звернули увагу на використання "500-доларових безпілотників і 500-доларових гранат", які використовуються для знищення машин вартістю багато мільйонів доларів.

"Ми бачили в Україні, як дуже прості, творчі ідеї знищення танків спрацьовували, ми попрацювали над тим, як уникнути ураження гранатами", - додав він.

Ізраїльські танки вже були помічені з так званими "клітками", щоб захистити їх від невеликих бомб, скинутих з повітря.

Металеві клітки нагадують встановлену на даху броню, яка використовується російськими та українськими військами, щоб запобігти скиданню бомб із куплених у магазині безпілотників через відкриті люки або на слабкі місця.

Ізраїль готується до вторгнення в Газу – останні новини

Як писав УНІАН, за останніми даними в полоні у ХАМАС перебувають майже 200 осіб. Переважна більшість із них – це літні люди, жінки та діти. Ізраїльські військові кажуть, що мають певну інформацію про місцезнаходження заручників.

Також ми розповідали, що бойовики ХАМАС навмисно запускають свої саморобні ракети з території шкіл, там же розміщують склади з ракетами. Бйовики так чинять навмисне, щоб ускладнити для Ізраїлю нанесення ударів у відповідь по місцях пусків.

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