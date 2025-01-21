Він також заявив, що питання членства України в НАТО не стоїть на порядку денному і ніколи не стоятиме.

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував рішення Україні щодо припинення транзиту російського газу через свою територію.

Про це повідомляє Index. Зазначається, що угорський премʼєр пригрозив "дати відсіч" Києву. За його словами, Київ також нібито відмовляється від переговорів щодо транзиту газу, а рішення про його зупинку загрожує Угорщині, Словаччині та всьому регіону.

"Київ більше не сидить в сідлі настільки надійно, щоб дозволити собі таке. Якщо вони залишаться агресивними і ворожими, вони програють. Ми врешті-решт розсердимося і дамо відсіч. Неприйнятно те, як сьогодні кияни намагаються контролювати і формувати відносини з центральноєвропейськими країнами", – сказав Віктор Орбан.

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Він також заявив, що питання членства України в НАТО не стоїть на порядку денному і ніколи не стоятиме. За його словами, ніколи не буде одностайної підтримки вступу України в Альянс.

Що стосується членства України в Європейському Союзі, то "якби Україна приєдналася до ЄС сьогодні, це знищило б Угорщину".

"ЄС не має грошей, щоб прийняти Україну, а ми не хочемо руйнувати власну країну. Ми не приймемо Україну до Європейського Союзу ціною знищення угорської економіки. Ми знищимо десятки тисяч угорських фермерських господарств, сотні тисяч сімей", – додав Орбан.

Він говорить, що перемовини про членство Києва в ЄС вести варто, але цей процес, який не може бути завершений за багато років чи десятиліть. Премʼєр Угорщини також зазначив, що після того, як країни-члени ЄС ухвалять рішення про вступ України, Україна "не зможе протиставляти себе громадянам сусідніх країн".

"Тому, якщо Україна хоче собі добра, вона повинна врегулювати свої відносини зі Словаччиною, врегулювати їх з Угорщиною, поважати їх і поводитися так, як має поводитися кандидат на членство в ЄС", – констатував Орбан.

Інші заяви Орбана

Днями премʼєр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС має скасувати санкції проти Росії. За його словами, блок "має бути на стадії протверезіння", але він все ще "подвоює" санкції.

Раніше угорський чиновник заявив, що війна в Україні завершиться у 2025 році. Орбан сказав, що або будуть мирні переговори, або одна зі сторін знищить іншу.

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