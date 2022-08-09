Журналістів, які випустили розслідування про це, звинуватили в проведенні дезінформаційної кампанії.

Міноборони Грузії назвало брехнею інформацію грузинських ЗМІ про можливу передачу Росії даних про добровольців з Грузії, які воюють в Україні.

Потрібне заява опубліковано на сайті відомства.

"Згадана інформація є неправдивою, і жодна частина твердження не відповідає дійсності. ... Особові справи офіцерів запасу не можуть залишити будь-яке відомство", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві заявили, що метою журналістів було "досягти вузькопартійних цілей за рахунок грузинських військових". До того ж журналісти нібито не дочекалися коментаря перед випуском свого матеріалу.

"На жаль, телекомпанії "Мтаварі" і "Національний рух" продовжують цілеспрямовану дезінформаційну кампанію проти Міністерства оборони і Сил оборони Грузії", - заявляє відомство.

Нагадаємо, раніше грузинський Опозиційний телеканал "Мтаварі" оприлюднив розслідування, в якому стверджує, що Міністерство оборони Грузії могло надати Росії інформацію про колишніх військових, які зараз воюють в Україні проти російських окупантів.

Нібито особисті справи грузинських військових потрапили в руки так званої "народної прокуратури ЛНР", яка публікувала їх фото під виглядом документів з колишньої тренувальної бази українських військових під Лисичанськом.

Йшлося, зокрема, про документи грузинського офіцера Михайла Камхадзе, який служить у лавах Збройних сил України ще з 2017 року.

Міноборони Грузії заявило, що відповідна служба займеться перевіркою того, чи дійсно документи, показані на кадрах ЗМІ, є особистою справою, і як вони були виявлені.

"Після звільнення з Сил оборони, особиста справа військовослужбовця Михайла Камхадзе була передана з Міноборони в комісаріат відповідного району і зберігається там в первозданному вигляді", - запевняє МО Грузії.

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