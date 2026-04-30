Мирні переговори зайшли в глухий кут: Європа не має чіткого плану щодо України, - експерт

На його думку, європейські партнери України не мають ідей, окрім як "давайте робити те саме, давайте надавати більше підтримки і сподіватися, що якось все вирішиться само собою".

Ініційовані США мирні переговори не дали результатів, і зараз лише невелика група європейських країн насправді підтримує Україну, і вони не мають чіткого уявлення, як рухатися далі. Про це заявив колишній голова апарату Міноборони ФРН Ніко Ланге в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Ми маємо визнати, що ці спроби догодити Трампу, робити все, щоб не образити його, та грати за його правилами у переговорах не дали жодних результатів і не очікується, що це дасть результат. Тож з цієї точки зору, те, що цей "театр переговорів" закінчується, не є трагедією, бо він ні до чого не приводив. Але питання в тому, що буде далі, і що зараз роблять європейці. Якщо подивитися на практичну підтримку України, то лише невелика група європейських країн насправді підтримує Україну, і вони не мають чіткого уявлення, як рухатися далі", - сказав він.

На думку Ланге, зараз для України важливо допомогти їм у стратегічному мисленні, щоб вони мали якісь ідеї, бо від США ідей не буде, а якщо й будуть, то вони будуть поганими.

"Європейські партнери України не мають ідей, окрім як "давайте робити те саме, давайте надавати більше підтримки і сподіватися, що якось все вирішиться само собою". Тож, на мою думку, саме Україна має розробити певні ідеї. Я б не чекав великих ідей від партнерів, краще б ми самі запропонували хороші українські рішення", - пояснив він.

Крім того, Ланге вважає, що Європа повинна мати власну здатність діяти.

"Думаю, що в цьому сенсі Україна є частиною рішення, і це той новий розвиток подій, який Україна повинна використати на свою користь. Україна не є об’єктом. Україна є суб’єктом, і ми бачимо це на прикладі нових партнерств, які Україна налагоджує в регіоні Перської затоки. І я вважаю, що в цьому дусі Україна повинна пропонувати ідеї щодо європейської безпеки там, де американці більше не забезпечують безпеку, і що Україна є частиною рішення цієї проблеми", - додав експерт.

Політика США і заяви Трампа

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що Америка переглядає кількість своїх військ у Німеччині та найближчим часом ухвалить рішення щодо можливого їхнього скорочення.

Вашингтон та Берлін все більше мають різні погляди на війну, яку США та Ізраїль розпочали наприкінці лютого. На початку цього тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що американські перемовники зазнають "приниження" з боку керівництва Ірану, адже переговори, то припиняються, то починаються, то затягуються, тому немає жодних ознак того, що конфлікт наближається до кінця.

Водночас Трамп відповів Мерцу, наголосивши, що той "не знає, про що говорить". Політик захистив військові дії та додав, що "зараз робить з Іраном те, що інші країни або президенти мали б зробити давно".

