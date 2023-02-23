Він вважає, що це поганий сигнал для Путіна.

Готовність Китаю представити "мирний план" для України говорить про те, що Пекін хоче, щоб його інтереси враховували в новому світоустрої.

Таку думку висловив Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube. "Китай знає, що рішення по Росії прийнято Заходом. Він знає наслідки цього рішення і хоче взяти свою участь у частці "пирога". Це послання Путіну, це послання Заходу про те, що вони теж хочуть брати участь у розподілі шкури поки ще не вбитого ведмедя", - сказав він.

Арестович вважає новину про таку ініціативу Китаю скоріше поганою для російського президента Путіна. "Я не думаю, що Китай взяв і за 30 секунд змінив стратегію. Йому хочеться нормальний сухопотний шлях з Європою, гарантії їх безпеки, новий Шовковий шлях, спроба перехопити монополію США на ключі від морської торгівлі", - пояснив він, додавши, що Пекін чітко усвідомлює "червоні лінії" і не буде поставляти зброю Росії.

"У якомусь сенсі це контрініціатива на ініціативу України Про новий світоустрій. Ми почуємо багато цікавого 24 лютого, коли будуть презентовані формули миру. І наскільки вони збігаються... Для мене це сигнал, що Кремль повели по коридору, що звужується, в стійло, причому вже і китайці", - додав він.

Ініціатива Китаю

Як повідомляв УНІАН, раніше головний дипломат Китаю Ван і анонсував публікацію документа, що пропонує політичне рішення припинення війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не отримував офіційних документів від Пекіна і нагадав, що у нас вже є своя формула миру.

Пізніше постійний Представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь пояснив, що 24 лютого вони планують представити документ з офіційною позицією Китаю по війні, а не мирний план.

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