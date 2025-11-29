До складу делегації входять секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умеров і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Українська делегація, до складу якої входять секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умеров і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, вирушила до США для обговорення мирного плану, який просуває президент Дональд Трамп. Про це пише Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Зазначається, що представники України зустрінуться зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером у Флориді.

При цьому Bloomberg уточнює, що саме Віткофф має очолити американську делегацію на переговорах у Росії наступного тижня.

"Згідно із записом, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, телефонна розмова Віткоффа з високопоставленим кремлівським чиновником, що відбулася минулого місяця, засвідчила, що спецпредставник Трампа запропонував їм спільно працювати над планом щодо України", - зазначає видання.

Переговори щодо мирного плану

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, представники Міністерства закордонних справ, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров і представники української розвідки наступного тижня представлять Україну на переговорах зі США щодо мирного плану.

Раніше делегацію України очолював Андрій Єрмак, однак 28 листопада він подав у відставку з посади керівника Офісу президента.

