За словами Мерца, Європі зараз варто зосередитися на завданнях, які стоять перед нею зараз.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відхилив пропозицію лідера правоцентристської Європейської народної партії Манфреда Вебера про те, що спільна європейська армія могла б зіграти роль у післявоєнному підтриманні миру в Україні, пише Politico.

Відзначається, що нещодавно Вебер виступив з низкою пропозицій, спрямованих на посилення впливу Європейського Союзу на міжнародній арені. Зокрема, він запропонував, щоб військові з європейських країн діяли під єдиним прапором в Україні в рамках післявоєнних гарантій безпеки.

Мерц привітав спроби Вебера реформувати ЄС, але підкреслив, що деякі з його ідей не є негайним вирішенням проблем Європи.

"Ми повинні зосередитися на завданнях, які стоять перед нами зараз", - сказав канцлер Німеччини.

Мерц прохолодно поставився до пропозиції Вебера про відправку європейських миротворців в Україну під єдиним прапором. В агентстві нагадали, що Німеччина ще не прийняла рішення про свою участь у миротворчій місії.

Британські миротворці в Україні матимуть "серйозну уразливість"

Раніше The Telegraph писало, що британські солдати, які будуть направлені в Україну для миротворчої місії, будуть пов'язані нормами Європейської конвенції з прав людини. Міноборони Британії не буде домагатися скасування положень конвенції щодо миротворчої місії, незважаючи на наявність такої можливості.

Це означає, що британські війська, які діють в регіоні, будуть обмежені іншим правовим кодексом, ніж Росія, яка не є учасницею конвенції.

