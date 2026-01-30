Мерц виступив проти відправки миротворців в Україну під європейським прапором

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відхилив пропозицію лідера правоцентристської Європейської народної партії Манфреда Вебера про те, що спільна європейська армія могла б зіграти роль у післявоєнному підтриманні миру в Україні, пише Politico.
Відзначається, що нещодавно Вебер виступив з низкою пропозицій, спрямованих на посилення впливу Європейського Союзу на міжнародній арені. Зокрема, він запропонував, щоб військові з європейських країн діяли під єдиним прапором в Україні в рамках післявоєнних гарантій безпеки.
Мерц привітав спроби Вебера реформувати ЄС, але підкреслив, що деякі з його ідей не є негайним вирішенням проблем Європи.
"Ми повинні зосередитися на завданнях, які стоять перед нами зараз", - сказав канцлер Німеччини.
Мерц прохолодно поставився до пропозиції Вебера про відправку європейських миротворців в Україну під єдиним прапором. В агентстві нагадали, що Німеччина ще не прийняла рішення про свою участь у миротворчій місії.
Британські миротворці в Україні матимуть "серйозну уразливість"
Раніше The Telegraph писало, що британські солдати, які будуть направлені в Україну для миротворчої місії, будуть пов'язані нормами Європейської конвенції з прав людини. Міноборони Британії не буде домагатися скасування положень конвенції щодо миротворчої місії, незважаючи на наявність такої можливості.
Це означає, що британські війська, які діють в регіоні, будуть обмежені іншим правовим кодексом, ніж Росія, яка не є учасницею конвенції.