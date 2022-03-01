Зокрема, Україна у своєму позові проти РФ вимагає негайно наказати РФ припинити військові дії.

Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй в Гаазі 7-8 березня проведе публічні слухання у зв'язку з воєнними діями Російської Федерації в Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті суду.

"Твердження про геноцид відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання (справа Україна проти Росії) - заява про застосування тимчасових заходів - Суд проведе публічні слухання у понеділок, 7 березня, і у вівторок, 8 березня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна направила проти Російської Федерації позов у Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй. Україна вимагає негайно наказати РФ припинити військові дії.

"Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня", - наголосив Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: