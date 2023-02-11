Росіяни, маніпулюючи історією, привласнюють Куїнджі та Айвазовського своїй культурі, а прізвище українця Ріпина росіяни русифікували на "Рєпіна".

Музей Метрополітан у Нью-Йорку визнав Архипа Куїнджі, Івана Айвазовського та Іллю Ріпина українськими художниками.

У розділі з роботою Куїнджі прибрано графу з неоднозначним трактуванням "(художник) визнаний у Росії та Україні", натомість додано уточнення, що музей Куїнджі у Маріуполі був знищений російськими окупантами.

Відтепер у біографії Куїнджі вказано, що художник народився в українському Маріуполі, що свого часу входив до складу Російської імперії.

Відео дня

У 1860-х Куїнджі переїхав до Санкт-Петербурга й викладав живопис студентам Академії красних мистецтв. Росіяни звільнили Куїнджі, коли той підтримав студентські протести, в результаті українець заснував власне товариство.

Також повернули українське коріння й Іллі Ріпину (Рєпину). У підписі до портрету письменника Всеволода Гаршина (1884), який зберігається в галереї цього художнього музею, відтепер значиться, що це робота українця Іллі Ріпина.

Так само на роботі мариніста Івана Айвазовського (Ованеса Айвазяна) останній значиться українцем.

Музей Куїнджі був розграбований та знищений російськими терористами під час штурму міста у лютому-березні 2022 року. За даними пропагандистів, роботи художника передали "на зберігання" в окупований Донецьк. Нині їхня доля невідома – імовірно, картини перевезли у російські музеї.

Росіяни, маніпулюючи історією, привласнюють Куїнджі та Айвазовського своїй культурі, а прізвище українця Ріпина російські мистецтвознавці русифікували на "Рєпіна" - цей варіант закріпився у більшості біографій митця.

Україна повертає історію – що відомо

Напередодні музей Метрополітан перейменував "Російських танцівниць" Едгара Дега на "Танцівниць в українському одязі". Художник написав "танцівниць" під час приїзду в Російську імперію й помилково обізвав їх "російськими".

Ще раніше це зробила й Лондонська національна галерея. Після цього рішення пролунали заклики до інших культурних установ переосмислити "ліниві" інтерпретації та неправильне визначення українського мистецтва та спадку.

Вас також можуть зацікавити новини: