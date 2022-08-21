У Відні наголосили, що вони "обурені нелюдськими заявами" російського посла.

Міністерство закордонних справ Австрії викликає посла Росії Михайла Ульянова після його закликів до знищення українців.

У своїй заяві МЗС Австрії наголосило, що воно "обурене нелюдськими заявами" російського посла.

"Ми обурені нелюдськими заявами російського постійного представника та його спробами представити в перспективі те, що не підлягає обговоренню", - йдеться в повідомленні.

Через ці заяви австрійське зовнішньополітичне відомство викликало російського так званого дипломата "на килим".

"Ми виступаємо за свободу слова. Але ми також маємо зайняти тверду позицію проти таких провокаційних заяв. Тому на неділю в МЗС викликали російського посла Михайла Ульянова", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше на сторінці Ульянова у Twitter з'явилася відповідь на пост президента України Володимира Зеленського про новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Посол написав "Немає пощади українському населенню".

Після хвилі критики Ульянов видалив свій пост, однак він залишився в веб-архіві соцмереж.

Це не перша обурлива заява російських дипломатів із прямим закликом до вбивства українців. Так, раніше посольство Росії у Великій Британії закликало стратити полонених бійців полку "Азов" через повішення. Депутат Лейбористської партії Кріс Браянт вимагав видворити посольство з країни через цю заяву.

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