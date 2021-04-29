Стрілянина почалася на спірній території в районі водорозподільного пункту "Головний" - як в Таджикистані, так і в Киргизії цю землю вважають своєю.

У четвер, 29 квітня, на киргизько-таджицькому кордоні сталася перестрілка між співробітниками силових структур, внаслідок якої четверо людей були доставлені в лікарню з вогнепальними пораненнями.

Про це російському "Інтерфаксу" повідомив заступник глави Баткенської області Киргизії Маруфхан Тулаєв.

"Ситуація на киргизько-таджицькому кордоні вийшла з-під контролю. Наразі перестрілка триває, стріляють силовики", - повідомив Тулаєв.

За його твердженням Таджицька сторона відкрила вогонь, після чого киргизькі силовики почали стріляти.

"Є нові постраждалі, на місці лікарі швидкої допомоги надають їм першу медичну допомогу і відправляють в найближчі лікарні", - додав Тулаєв.

У мережі з'явилися відеозаписи з місця подій, де чути шквальний вогонь.

Своєю чергою прес-центр Прикордонних військ Державного комітету національної безпеки (ДКНБ) Таджикистану виступив із заявою, в якій стверджує, що це військові Киргизії відкрили вогонь по таджицьким прикордонникам.

За його даними, інцидент стався на ділянці водорозподільного пункту "Головний" у верхів'ях річки Ісфара в районі міста Ісфара.

За даними ЗМІ, до місця конфлікту вже стягується важка військова техніка.

Telegram-канал Mash також опублікував відео, на якому зафіксовано, як машини швидкої доставляють поранених до лікарні Ісфарі, прикордонного міста в Таджикистані.

Місцеві кажуть, що зараз в лікарню поступили 8 осіб з вогнестрілами.

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З якої причини, за попередніми даними, виник конфлікт

Таджикистан звинуватив Киргизію в тому, що вона порушила раніше досягнуті домовленості і намагається захопити пункт "Головний". Вони посилаються на карти 1924-1927 років, а також 1989 року, де зазначено, що цей об'єкт належить Таджикистану і з 1968 року використовувався для зрошення та водопостачання прикордонних районів Таджикистану, Киргизстану та Узбекистану.

Таджикистан і Киргизія входять в ОДКБ

Обидві країни входять в Організацію Договору про колективну безпеку, діяльність якої спрямована «зміцнення миру, міжнародної та регіональної безпеки і стабільності, захист на колективній основі незалежності, територіальної цілісності і суверенітету держав-членів, пріоритет у досягненні яких держави-члени віддають політичним засобам».

Крім Киргизії і Таджикистану в ОДКБ також входить Росія, Білорусь, Вірменія і Казахстан.

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Автор: Денис Прядко