У литовському Вільнюсі та польському Любліні встановили спеціальні пристрої, які дозволяють перехожим з цих двох країн бачити один одного і спілкуватися в реальному часі, перебуваючи на відстані у більш ніж 600 км один від одного.
Так звані "портали" - литовська некомерційна ініціатива, підтримувана, зокрема, фондом Бенедикта Гіліса (Benediktas Gylys Foundation).
"Вперше в історії у країн та їх народів є такий спосіб зв'язку в режимі реального часу. Некомерційна ініціатива PORTAL - це міст, що веде нас - мене, вас та їх - до усвідомлення єдності", - йдеться на сайті проекту.
Сьогодні працюючі "портали" встановлені у Вільнюсі та Любліні. Це пристрої з великими екранами та камерою, що дозволяє фактично вести прямі трансляції з міст.
У майбутньому організатори проекту планують зробити "портали" між Вільнюсом та ісландським Рейк'явіком, а також зв'язати литовську столицю зі столицею Великобританії Лондоном.
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