За допомогою трансляцій в реальному часі пристрої "переносять" перехожих на відстань сотень кілометрів і дозволяють зазирнути в життя іншого міста.

У литовському Вільнюсі та польському Любліні встановили спеціальні пристрої, які дозволяють перехожим з цих двох країн бачити один одного і спілкуватися в реальному часі, перебуваючи на відстані у більш ніж 600 км один від одного.

Так звані "портали" - литовська некомерційна ініціатива, підтримувана, зокрема, фондом Бенедикта Гіліса (Benediktas Gylys Foundation).

"Вперше в історії у країн та їх народів є такий спосіб зв'язку в режимі реального часу. Некомерційна ініціатива PORTAL - це міст, що веде нас - мене, вас та їх - до усвідомлення єдності", - йдеться на сайті проекту.

Сьогодні працюючі "портали" встановлені у Вільнюсі та Любліні. Це пристрої з великими екранами та камерою, що дозволяє фактично вести прямі трансляції з міст.

У майбутньому організатори проекту планують зробити "портали" між Вільнюсом та ісландським Рейк'явіком, а також зв'язати литовську столицю зі столицею Великобританії Лондоном.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Комолова