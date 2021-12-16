Запуск мовлення німецькою не допоміг обійти обмеження.

У вересні YouTube видалив два канали німецької редакції RT без можливості відновлення, утім російські пропагандисти спробували обійти санкції.

Про це повідомили в Telegram-каналі RT.

Читайте такожНавіщо українські пірати намагалися викрасти матінку Маргарити Симоньян?В четвер, 16 грудня, фінансована урядом Росії мережа RT (раніше — Russia Today) запустила мовлення німецькою мовою. Також сьогодні було створено новий канал на YouTube із назвою RT auf Sendung (укр. "RT в ефірі"), який транслював контент німецькомовного RT.

Невдовзі після запуску новий канал на YouTube було видалено.

"Цей обліковий запис заблоковано через порушення Умов використання YouTube", - зазначено на сторінці каналу.

В RT заявили, що з’ясовують обставини. Представники Google в Росії в коментарі російському агентству ТАСС сповістили, що обліковий запис заблокували за обхід накладених на нього у вересні обмежень.

"Якщо канал видалений, власник каналу не може використовувати, володіти або створювати будь-які інші канали YouTube. Тому канал RT auf Sendung також був видалений за порушення умов використання YouTube, а саме за обхід раніше обмежень", - зазначили в компанії.

Раніше повідомлялося, що телеканал RT домалював на фотографії сім'ї біженців з Афганістану.

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Автор: Анастасія Печенюк