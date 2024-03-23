Він зазначив, що ці альянси потрібно привестив найкращу можливу форму, щоб у США побачили, що вони успішно працюють.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон припустив, що альянси НАТО та AUKUS мають привести себе в "найкращу форму", щоб збільшити свої шанси пережити потенційне повернення Дональда Трампа в Білий дім.

Як пише The Guardian, про це Кемерон сказав під час переговорів в Австралії, при цьому уникнувши критики колишнього президента США та ймовірного кандидата від Республіканської партії на 2024 рік, заявивши, що "Америка вирішує, кого вона обере своїм президентом".

Але Кемерон, схоже, прямо визнав ризики, з якими можуть зіткнутися AUKUS і НАТО в разі другого президентства Трампа.

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"Найкраще, що ми можемо зробити, — це створити ці альянси, привести ці проекти в найкращу можливу форму, щоб хто б не став новим президентом, міг побачити, що вони працюють із дуже успішним набором домовленостей", — сказав Кемерон.

На сьогоднішній день Трамп не висловлював жодної ворожості щодо угоди з AUKUS, хоча він дуже скептично ставився до НАТО, особливо щодо ефективності її членів усупереч обіцянці витрачати принаймні 2% валового внутрішнього продукту на оборону.

Трамп і НАТО

Раніше УНІАН повідомляв, що Дональд Трамп заговорив про вихід США з НАТО. У ЗМІ вже пишуть, що у Європі виникли побоювання такого сценарію. Там переживають, що Трамп таки виведе США з НАТО і розвалить Альянс. Проте також є думки, що Трамп просто блефує, прагнучи змусити європейців більше вкладатися у власну оборону.

При цьому одноосібно таке рішення президент США ухвалювати не може. Тоже, якщо Трамп переможе і захоче офіційно відкликати участь США у НАТО, йому доведеться чекати проміжних виборів до Сенату і Конгресу.

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