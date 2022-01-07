Сьогодні відбудеться засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

НАТО не має погоджуватися з вимогами Росії щодо європейської безпеки.

Архітектура європейської безпеки була створена вже десятки років тому, вона повинна такою і залишатися, заявила виданню Delfi міністр закордонних справ Естонії Ева-Маріа Лійметс.

"Ми переконані, що альянс НАТО не повинен горіти бажанням розпочинати переговори про основи європейської безпеки. Ці домовленості укладено кілька десятків років тому. З погляду Естонії важливо, щоб НАТО уточнило свій меседж і зажадало від Росії деескалації", - сказала міністр.

За словами Лійметс, важливо, щоб НАТО продовжувало підтримку територіальної цілісності України.

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Відповідаючи на запитання, чи планується просити додаткові сили для захисту східного крила НАТО, міністр зазначила, що "Естонія останніми роками наполегливо займалася в НАТО тим, щоб наша безпека була б захищена та гарантована, відповідно ми приділяли увагу і стримуванню, і посиленню східного крила НАТО".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 січня, відбудеться засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Зустріч відбудеться у форматі відеоконференції.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до НАТО, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.