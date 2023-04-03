За словами генерала, українські воїни завжди готові адекватно реагувати на реальну загрозу.

Україна володіє усією інформацією про переміщення озброєння та військової техніки у Білорусі у рамках раптової перевірки бойової готовності армії.

Як повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв, українські сили оборони завжди готові реагувати на загрози.

"Наша розвідка здійснює моніторинг ситуації, яка пов'язана з перевіркою бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь. Ми повністю володіємо інформацією щодо переміщення озброєння і військової техніки у рамках зазначеної перевірки", - сказав Наєв.

Генерал-лейтенант підкреслив, що Сили оборони та безпеки знаходяться у постійній бойовій готовності у північній операційній зоні та завжди готові до будь-яких загроз.

Перевірка боєготовності армії Білорусі

Як повідомляв УНІАН, за дорученням самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка в Білорусі почали перевірку бойової готовності Збройних сил країни.

Під час цієї перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Зазначимо, що територія Білорусі по суті стала плацдармом для путінської армії. А на початку повномасштабної війни окупанти здійснили наземне вторгнення в Україну саме з території РБ.

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