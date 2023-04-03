У країні можливе обмеження руху цивільного транспорту через цю перевірку.

За дорученням самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка в Білорусі почали перевірку бойової готовності Збройних сил країни. Про це йдеться у повідомленні прес-служби білоруського Міноборони.

"Заходи мають комплексний характер і дозволять визначити здатність командирів управляти підлеглими військовими частинами та підрозділами при їхньому приведенні у вищі ступені бойової готовності, а також готовність військових частин виконувати завдання за призначенням у встановлені терміни", — кажуть в МО РБ.

Під час цієї перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

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Послання Лукашенка до білоруського народу

Днями, 31 березня, Олександр Лукашенко звернувся зі щорічним посланням до білорусів і парламенту Білорусі. Він заявив, що може домовитися з Путіним про розміщення в країні стратегічної ядерної зброї.

Лукашенко запевнив, що "не лягав" під Путіна, намагаючись виправдатися за значний вплив на нього кремлівського диктатора. "Мені сигнали надходять, ось ти там під Путіна ліг. Ніхто ні під кого не лягав. Є нам під кого лягати. Ми ще не зовсім...", — заявив він.

При цьому він зазначив, що Білорусь добровільно надала свої полігони для армії РФ: "Не потрібно паритися, що Росія тут щось захопила".

Також білоруський диктатор зізнався, що дозволив Путіну проводити масштабні ротації військ РФ на білоруській території ще з осені 2022 року.

Зазначимо, що територія Білорусі по суті стала плацдармом для путінської армії. А на початку повномасштабної війни окупанти здійснили наземне вторгнення в Україну саме з території РБ.

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