Через невдалу місію корабля Starliner двоє американських астронавтів опинились "‎заручниками"‎ МКС.

Корпорація Boeing повідомила, що у 2024 році космічний корабель Starliner приніс їй 523 млн доларів збитків – це рекордний показник для програми, витрати на яку вже перевищили два мільярди доларів. Такі дані наводить CNBC.

У самій компанії пояснюють це "‎затримками графіка та вищими витратами на випробування та сертифікацію, а також на постсертифікаційні місії"‎. Boeing попереджає, що існує ризик додаткових збитків по програмі в наступні періоди.

Нагадаємо, Starliner конкурує з програмою компанії SpaceX Ілона Маска, за якою створили пілотований космічний корабель Crew Dragon. Він давно здійснює подорожі на Міжнародну космічну станцію.

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Щодо самого Starliner, то на його рахунку лише один пілотований запуск – старт здійснили 5 червня 2024 року. На борту було двоє астронавтів – американці Бутч Вілмор та Суніта Вільямс.

Через поломку корабля, астронавти надовго застрягли на МКС. Як повідомив УНІАН в грудні, Вілмор і Вільямс зможуть повернутися на Землю тільки навесні, за допомогою корабля Crew Dragon. Сам Starliner повернувся на Землю без екіпажу 7 вересня 2024 року.

Нові успіхи SpaceX

Між тим, компанія Маска впевнено крокує вперед, концентруючи зусилля на створенні принципово нової багаторазової системи Starship.

Під час нещодавнього випробувального польоту стався вибух, так що SpaceX не вдалося вивести корабель на задану траєкторію. У той же час, компанія змогла повернути на Землю нижню частину ракети, що можна вважати безумовним успіхом.

В майбутньому Маск планує використати Starship для колонізації Марса. У вересні УНІАН повідомляв, що SpaceX планує запустити близько п'яти безпілотних місій Starship на Марс за два роки.

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