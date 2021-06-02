Жителі міста Уттаркаші вимагають від місцевих чиновників належним чином ховати покійних пацієнтів.

Індія продовжує боротися з надзвичайно потужною хвилею заражень COVID-19. На тлі цих зусиль почали з'являтися відео, на яких місцеві бродячі собаки їдять покинуті трупи померлих на узбережжі однієї з річок.

Як пише Newsweek, на одному з відео, яке поширюють в соціальних мережах, видно людські тіла на узбережжі річки Бгахіратхі в місті Уттаркаші. І голодні бездомні собаки збігаються до них. Місцеві мешканці розповіли виданню Asian News International, що всі ці трупи сильно обгорілі. Тож, вочевидь, їх кремували. Але через сильні дощі й підвищення рівня води рештки потрапили на берег. Люди переконані, що тіла належать частково кремованим жертвам COVID-19.

"Я вчора малював тут і бачив на половину спалені тіла. І бродячі собаки гризли й їли їх. Це дуже тривожить. Складається враження, що це кінець людства", - сказав журналістам неназваний місцевий житель.

Читайте такожІндія побила власний COVID-рекорд з кількості нових хворих: заразилися понад 414 тисяч осібНа тлі пліток про те, що тіла - це померлі від COVID-19 пацієнти, кілька жителів Уттаркаші звернулися до місцевих служб охорони здоров'я з вимогою ховати їх належним тілом. Муніципальний президент Уттаркаші Рамеш Семвал підтвердив Asian News International, що місцева влада перевіряє ситуацію. Він також розповів про плани призначити відповідального за прибирання тіл.

"Останніми днями кількість смертей зросла в нашому регіоні. Я також дізнався, що тіла не спалювали належним чином. Тож я наказав адміністрації організувати кремацію цих наполовину спалених тіл", - сказав Семвал.

Ускладнення ситуації з коронавірусом в Індії

Ситуація з COVID-19 загострилася в Індії у квітні. Кілька країн направили їй гуманітарну допомогу.

В країні схвалено використання вакцини від коронавірусу від британсько-шведської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету, а також від Biotech.

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Переклад: Лесь Димань