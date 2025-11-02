Пісторіус хоче збільшити чисельність діючих військовослужбовців зі 180 000 нині до 260 000 до початку 2030-х років.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус упевнений, що розрізнена правляча коаліція зможе домовитися про нову модель військової служби вчасно, щоб вона набрала чинності наступного року, як і планувалося, з огляду на побоювання з приводу безпеки, пов'язані з Росією. Про це він заявив в інтерв'ю агентству Reuters.

Кабінет міністрів уже схвалив пропозицію міністра Бориса Пісторіуса про нову добровільну військову службу для збільшення кількості новобранців і резервістів. Однак план ще потребує схвалення німецького парламенту і зустрів опір з боку депутатів з партії Пісторіуса, соціал-демократів, і деяких консерваторів канцлера Фрідріха Мерца.

"Усі усвідомлюють серйозність ситуації", - сказав Пісторіус. "Тому я впевнений, що закон набуде чинності на початку року".

Минулого місяця Пісторіус відхилив одну з компромісних пропозицій, яка пропонувала провести лотерею для призову молодих людей у разі, якщо добровільного набору виявиться недостатньо. За його словами, довільний характер лотереї може розчарувати молоде покоління і призвести до набору невмотивованих кандидатів.

"Ми повинні переконувати молоде покоління аргументами, а не розчаровувати їх", - сказав Пісторіус. "Ми повинні дати їм зрозуміти, що варто мати сильну армію, яка буде стримувальним фактором для таких держав, як Росія".

Пісторіус хоче збільшити чисельність діючих військовослужбовців зі 180 000 наразі до 260 000 до початку 2030-х років, щоб виконати нові завдання НАТО щодо чисельності військ і зміцнити обороноздатність Німеччини.

Міністр також заявив, що Німеччина має намір завершити випробування боєприпасів, що баражують, - так званих одноразових безпілотників-камікадзе - трьох компаній до кінця цього року, після чого буде обрано одну з них і подано пропозицію про замовлення до парламенту.

"Наразі в цьому етапі випробувань беруть участь три компанії", - повідомив Пісторіус агентству Reuters. "Він триватиме до кінця року".

Європа і війна з Росією

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна готує план протидії гібридній війні Росії. Зокрема політик звинуватив Росію у спробах дестабілізувати Німеччину і Європу за допомогою саботажу, шпигунства, вбивств, кібератак і цілеспрямованої дезінформації.

Також у НАТО представили комплексну концепцію оборони обсягом 4400 сторінок у рамках підготовки до війни з РФ.

