Під зверненням підписалося 39 осіб, всесвітньо відомих світил науки.

Тридцять дев'ять Нобелівських лауреатів просять світових лідерів підтримати Україну у визвольній боротьбі проти Кремля і, зокрема, російського правителя Володимира Путіна.

Текст звернення опублікувало видання "Т-інваріант". У ньому науковці акцентували, що саме диктатор був тим, хто розв'язав війну.

"Два роки тому Володимир Путін розв'язав неспровоковану повномасштабну агресію проти України, що призвела до смертей і руйнувань, небачених з часів Другої світової війни. Ця війна супроводжується наростаючим жорстоким придушенням політичного життя і свободи слова в самій Росії", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що нещодавно світ вразила загибель політичного опонента Путіна - Олексія Навального. Акцентується, що Навального раніше намагалися отруїти за допомогою хімічної зброї, проте він вижив і повернувся в Росію, де його затримали, катували в катівнях, а потім убили.

Підписанти вважають, що війна в Україні та загибель Навального стосуються не тільки РФ і України - нинішній кремлівський режим показав, що Путін являє собою пряму загрозу всьому людству.

"З моменту приходу до влади 2000 року Путін систематично знищував пострадянські демократичні інститути і розпалював конфлікти в країнах колишнього СРСР. Повномасштабна агресія проти України і вбивство Олексія Навального - це переведення загрози на новий рівень, оскільки режим Путіна більше не бачить жодних обмежень під час порушення ним прав людини і міжнародних норм", - ідеться у зверненні.

Нобелівські лауреати нагадують: жахи світових війн XX століття показали, що людство здатне уникнути самознищення лише за дотримання принципів демократії та міжнародного правового законодавства. Однак Кремль "цинічно розтоптав" ці принципи, а російський диктатор знущається зі свободи та гідності особистості.

Як зазначають автори документа, Путін перетворив Росію на "гранично мілітаризовану поліцейську" державу з найбільшим ядерним арсеналом, яка загрожує існуванню всього світу.

"Ми, вчені всього світу, закликаємо політичних лідерів з усією силою виступити за мир, прогрес і права людини. Як члени міжнародної наукової спільноти ми глибоко стурбовані тим, що науковому прогресу загрожують диктатори, які пригнічують інтелектуальну свободу, особливо тоді, коли глобальна співпраця є настільки важливою на тлі пандемій, зміни клімату та екзистенціальної загрози зброї масового знищення", - заявили лауреати.

Вони закликали світових лідерів відмовитися від будь-яких ілюзій щодо Путіна і його режиму, зокрема, від спроб його "умиротворення", оскільки така практика веде до подальших злочинів проти людяності. Нобелівські лауреати акцентують, що жодні тимчасові вигоди не можуть виправдати злочинів, подібних до "Мюнхена-1938".

Вони закликають суттєво збільшити допомогу Україні, яка має перемогти, а не просто "не програти".

"Своєчасна допомога українцям скоротить втрати людських життів і допоможе вигнати агресора з їхньої землі. Невдачі Путіна під час військової агресії будуть сприйняті як моральна перемога мільйонами росіян, зміцнять їхні надії на демократичне майбутнє і мобілізують антивоєнний рух", - сказано у зверненні.

Звернення підписали 39 Нобелівських лауреатів, вони закликають світову спільноту об'єднатися, щоб захистити політв'язнів, підтримати антипутінські організації, зокрема незалежні російські ЗМІ, тощо.

Україні пророкують критичну фазу у війні

Нагадаємо, західні ЗМІ вважають, що повномасштабна війна в Україні проти Росії триває, і якщо західні країни швидко не нададуть Києву набагато більше зброї, то на українську державу чекає "критична фаза" до вересня.

Зазначається, що у 2024 році в України немає перспектив для повернення територій, захоплених РФ. Ба більше, передбачається, що варто очікувати нових наступів ворога, і "будуть нові територіальні втрати".

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