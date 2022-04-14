Спеціальні борті зі столиці Росії летіли у бік Мурманська, з'ясували журналісти.

У Російській Федерації зафіксовано низку вильотів спецбортів з Москви й переміщення літаків російського газового монополіста - "Газпрому".

У РФ також залетів іноземний вертоліт і зник, свідчать дані Flightradar24.

За його відомостями, спочатку кілька російських спецбортів екстрено вирушили в бік Мурманська. Пізніше з'явилася інформація, що зі столиці РФ полетіли ще п'ять бортів.

Літаки "Газпрому" також активно переміщалися, зокрема, деякі з бортів прямували в Уфу, з'ясували журналісти.

Журналісти також дізналися, що з "сірої зони" вилетів вертоліт, призначений для надання екстреної швидкої допомоги.

Крім того, вертоліт швидкої допомоги Норвегії через Фінляндію перетнув російський кордон і зник. Можливо, борт летів до Мурманська.

До захопленого РФ Криму - до Севастополя - екстрено прилетіла урядова делегація, яка нібито розслідуватиме причини пошкодження українською стороною флагмана Чорноморського флоту - ракетного крейсера "Москва".

Ще з'ясувалося, що з Сирії вилетів вантажний борт і російський транспортник Іл-76.

Журналісти додали, що з боку Оренбурга в бік Москви летів транспортник РФ Іл-76МД, але потім різко розвернувся в бік Харкова і не був більше зафіксований на радарах.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого увірвалися в Україну.

Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Києві, Харкові, Чернігові, Херсоні, Маріуполі, Миколаєві та Одесі. Українська сторона давала відсіч супротивнику.

13 квітня українські ракети "Нептун" вразили ракетний крейсер "Москва", який ще наприкінці лютого прикордонники з острова Зміїний послали на три літери.

Російське Міноборони заявило, що в Києві може обстріляти урядові будівлі. На погрози російської сторони відповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович. Радник очільника ОП заявив, що Україна здатна відповісти РФ на обстріли столиці ударом по Москві.

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