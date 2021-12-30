Американський літак в Україні здійснив політ після того, як це дозволив уряд нашої держави, дізналися журналісти.

Американський літак-розвідник Е-8С joint STARS здійснив політ над східною Україною з розвідувальною місією на тлі посилення напруженості у стосунках з Росією.

Про це заявив телекомпанії CNN представник Європейського командування збройних сил США Рас Волкфіл, повідомляє "Голос Америки".

За словами Волкфіла, це був перший політ літака над цим районом.

Як зазначається, Пентагон не розкрив маршрут літака або отриману ним інформацію, хоча Волкфіл зазначив, що США "регулярно направляють літак в район Чорного моря для підтримки різних американських і коаліційних розвідувальних місій".

Політ був здійснений через два дні після того, як понад 10 тисяч російських військовослужбовців почали відводитися з сусідніх з Україною регіонів.

Повідомляється, що український уряд схвалив політ.

Літак здатний розпізнавати переміщення по обидва боки кордону без заходу в зони конфлікту.

Читайте такожПентагон надасть Україні дані щодо пересування військ Росії поблизу кордонів – ЗМІВ інформаційній довідці ВВС йдеться, що встановлена на борту літака антена має кут зору в 120 градусів, що дозволяє спостерігати за наземними переміщеннями на території близько 52 тисяч квадратних кілометрів, а також виявляти літаки.

Президент США Джо Байден у понеділок, 27 грудня, підписав щорічний закон Про військовий бюджет, що передбачає виділення 300 мільйонів доларів на військову допомогу в рамках ініціативи сприяння безпеці України, в тому числі на навчання, постачання техніки та підтримку зусиль України з охорони її кордонів.

Агресія Росії проти України – довідка УНІАН

Навесні 2014 року Росія захопила український Крим і почала розхитувати ситуацію на частині сходу нашої країни. На частині Донбасу РФ підтримала бойовиків, які створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". На частину Донбасу також увірвалися російські війська.

Влада Росії не визнає, що пішла на вторгнення в Україну і називає війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом". У РФ стверджують, що їхня країна тільки посередник у "врегулюванні" конфлікту.

З кінця жовтня 2021 року в західних ЗМІ почали з'являтися публікації про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

21 листопада керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення на початку 2022 року.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що РФ розмістила біля кордонів України, на окупованих територіях в Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей 115 тис. військовослужбовців.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Разом з тим США і ЄС пригрозили РФ серйозними санкціями у разі нового вторгнення в Україну.

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