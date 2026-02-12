Росія намагалася повністю заблокувати WhatsApp, - компанія

Meta заявляє про спробу ізолювати понад 100 млн користувачів і перевести їх на державний додаток Max.

Росія намагалася повністю заблокувати месенджер WhatsApp на своїй території. Про це заявила компанія-власник Meta, назвавши крок частиною ширшої кампанії Кремля з посилення контролю над сервісами обміну повідомленнями.

У WhatsApp вважають, що мета обмежень – змусити понад 100 мільйонів користувачів у Росії перейти на державну платформу Max, яку в компанії назвали "додатком для спостереження".

"Спроба ізолювати понад 100 мільйонів користувачів від приватного та безпечного спілкування – це крок назад і може призвести лише до зниження безпеки людей у Росії", – йдеться у заяві WhatsApp. У компанії додали, що "продовжують робити все можливе, щоб користувачі залишалися на зв’язку".

Відео дня

Кремль оперативно не прокоментував ці заяви.

Тиск на месенджери

Російський регулятор Роскомнагляд неодноразово попереджав WhatsApp про необхідність дотримання місцевого законодавства, зокрема вимог щодо зберігання даних користувачів на території РФ. Раніше подібні претензії висували і до Telegram.

За повідомленням державного агентства ТАСС, WhatsApp може бути остаточно заблокований у Росії у 2026 році. Депутат Держдуми Андрій Свінцов заявив, що "такі жорсткі заходи абсолютно виправдані", оскільки Meta визнана в РФ "екстремістською організацією".

Після цього рішення у 2022 році в країні вже були заблоковані Instagram і Facebook – доступ до них можливий лише через VPN.

Державний "супердодаток" Max

Паралельно Москва активно просуває державну платформу Max, яку порівнюють із китайським WeChat. Додаток поєднує месенджер і державні сервіси, однак не має наскрізного шифрування.

З 2025 року влада зобов’язала попередньо встановлювати Max на всі нові пристрої, що продаються в Росії. Державні службовці, вчителі та студенти повинні користуватися цією платформою.

Глава Telegram Павло Дуров раніше заявив, що обмеження доступу до його сервісу пов’язані зі спробами змусити громадян перейти на контрольовану державою альтернативу. За його словами, подібну стратегію раніше застосовував Іран, але користувачі знаходили способи обходити блокування.

"Обмеження свободи громадян ніколи не є правильною відповіддю", – наголосив Дуров.

Блокування месенджерів у Росії

Як повідомляв УНІАН, влітку минулого року Антон Горєлкін, заступник голови комітету нижньої палати парламенту з інформаційних технологій, заявив, що месенджеру WhatsApp слід готуватися до відходу з російського ринку.

Соціальні мережі компанії Facebook та Instagram заборонені в Росії з 2022 року, коли Москва відправила десятки тисяч військовослужбовців на війну в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: