Назад у 2007-й: у Москві повертаються до SMS через блокування мобільного інтернету, – ЗМІ

Росіян примусово повертають у минуле.

Через блокування мобільного інтернету в Москві користувачі стільникового зв'язку повертаються до SMS-листування. Про це повідомляє російське видання РБК.

Видання зазначає, що з початку березня мешканці російської столиці зіткнулися з масштабними та тривалими обмеженнями у роботі мобільного інтернету. Доступними залишалися лише сайти з так званого білого списку сервісів – тих, які Кремль визнав найбільш важливими та соціально значущими.

Одночасно з 12 березня влада почала сповільнювати роботу найпопулярнішого в Росії месенджера Telegram, через що стало складно надсилати повідомлення, а фото та відео перестали завантажуватися.

За даними російських мобільних операторів, на цьому тлі москвичі стали активніше писати SMS-повідомлення – на 15,5%. Кількість вхідних і вихідних хвилин розмов зросла на 75% і 80% відповідно. При цьому порівняно з першою половиною березня 2025 року споживання інтернет-трафіку скоротилося на 16%.

Як писав УНІАН, у Росії посилюється цензура, яка вже впливає навіть на військових: на фронті їм почали забороняти користуватися Telegram і перевіряють телефони. Як альтернатива просувається державний месенджер Max, але в деяких підрозділах його також забороняють через проблеми з безпекою.

Це відбувається в умовах загального курсу Кремля на ізоляцію Рунету від іноземних сервісів. Влада системно блокує західні платформи і примусово переводить населення на російські аналоги під приводом боротьби з "фейками" та зовнішнім впливом.

