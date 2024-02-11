Король разом з дружиною, королевою Каміллою відвідали церкву святої Марії Магдалини в Сандрінгемі.

Британський король Чарльз III вперше вийшов на публіку після того, як Букінгемський палац повідомив про те, що у монарха діагностували онкозахворювання.

Король разом з дружиною, королевою Каміллою відвідали церкву святої Марії Магдалини в Сандрінгемі, передає Бі-бі-сі. Біля воріт церкви зібралося близько сотні людей, щоб побачити монархів.

Раніше король висловив подяку за підтримку з боку громадськості у своїй першій заяві після того, як у нього виявили рак. "Як відомо всім, хто постраждав від раку, такі добрі побажання є найбільшою розрадою і підтримкою", - говорилося в заяві монарха.

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Нагадаємо, королівська сім'я підтримує Україну у війні проти РФ. З'являлася інформація, що монархи всіляко допомагають українським біженцям у Великобританії, проте свою допомогу не афішують.

У короля Великобританії Чарльза III виявили рак

Букінгемський палац розповів про діагноз Чарльза 5 лютого. Тоді зазначалося, що король лікується від раку і знаходиться в своєму маєтку в Сандрінгемі.

Відомо, що хворобу виявили в січні, коли монарх лікував збільшення простати. Представники королівської сім'ї уточнили, що це не рак простати.

Король відмовився від усіх громадських заходів на час лікування.

Нагадаємо, 6 травня 2023 року у Великобританії у Вестмінстерському абатстві пройшла церемонія коронації Чарльза ІІІ.

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