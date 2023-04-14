Поїздка Лі Шанфу стане його першим закордонним візитом після призначення на посаду в березні цього року.

Новий міністр оборони Китаю Лі Шанфу наступного тижня приїде до країни-терористки Росії з кількаденним офіційним візитом.

Про це 14 квітня заявив речник Міністерства національної оборони Китаю Тан Кефей, передає NBD. За його словами, візит пройде за запрошенням міністра оборони Росії Сергія Шойгу з 16 до 19 квітня.

"У цей період міністр Лі Шанфу проведе переговори з російським військовим керівництвом і відвідає російські військові академії", - додав Тан Кефей.

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Своєю чергою, в міноборони Росії, чиї військові "відзначилися" скоєнням численних воєнних злочинів, зазначили, що візит Лі Шанфу стане його першою закордонною поїздкою після призначення на посаду в березні цього року.

"У ході візиту сплановано переговори Міністра оборони Російської Федерації генерала армії Сергія Шойгу зі своїм китайським колегою. Сторони обговорять стан та перспективи двосторонньої взаємодії в оборонній сфері, а також актуальні питання глобальної та регіональної безпеки", - повідомили в міноборони РФ.

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Лі Шанфу був прнизначений на посаду міністра оборони КНР 12 березня 2023 року. Ця посада в китайській системі вважається значною мірою дипломатичною та церемоніальною. Експерти припускають, що призначення Лі, імовірно, було винагородою за його роботу з модернізації Збройних сил Китаю.

Генерал Лі Шанфу перебуває під санкціями США з 2018 року. Адміністрація тодішнього президента Дональда Трампа ввела санкції проти Лі та Департаменту розробки обладнання Китаю, яким він у той час керував, за закупівлю зброї, включаючи бойовий літак Су-35 і зенітно-ракетний комплекс С-400, у головного експортера озброєнь РФ - "Рособоронекспорту".

Відносини Росії і Китаю

Нагадаємо, за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, лідери Росії Володимир Путін і Китаю Сі Цзіньпін підписали спільну заяву, у якій проголошувалась "безмежність" дружби їхніх країн.

Але нещодавно посол Китаю в Євросоюзі Фу Цун зазначив, що заява про "безмежну дружбу" між Москвою і Пекіном є не більш, ніж риторичним прийомом. За його словами, критики неправильно витлумачили відносини Китаю з Росією, і припустив, що їхні зв'язки можуть бути не такими безмежними, як колись заявляли їхні лідери.

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