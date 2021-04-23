У всякому разі, Кремль поки не добився бажаних цілей в сусідній Україні.

Тижнями Росія нагнітала страх перед війною, стягуючи війська до кордону України. І тепер несподівано вона оголошує, що відводить їх. Це не означає, що криза закінчилася. Можливо, це лише маневр для відволікання уваги.

Про це пише швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung, нагадуючи, що тижнями Москва ігнорувала заклики Заходу до зменшення напруги. Навпаки, вона навіть погіршила ситуацію, посилюючи свою войовничу риторику проти України. Якщо ви вірите офіційним заявам, то цей жах раптом закінчився.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу поїхав в Крим, який належить Україні, відповідно до міжнародних законів, але був анексований Росією в 2014-му. Там він віддав наказ про масштабне відведення військ. Поведінка Москви, на думку видання, загадкова з багатьох причин. По-перше, це не були звичайні навчання, зважаючи на чисельність і характер військ. Згідно з даними НАТО, розгорнуті біля українського кордону сили були навіть більшими, ніж в 2014 році, коли Росія окупувала Крим і розв’язала війну на Донбасі.

Читайте такожGazeta Wyborcza: Росія відводить війська від України, що це означає?Крім того, коли йдеться про звичайну перевірку боєготовності, війська зазвичай залишаються в своїх військових округах. А цього року вони додали тисячі кілометрів.

По-друге, всього 9 днів тому Шойгу називав зовсім інші причини, чому Росія стягує сили до українського кордону. Тоді він говорив, що це нібито російська відповідь на загрози з боку НАТО. Шойгу говорив, що альянс перекидає у Східну Європу десятки тисяч солдатів. Вочевидь, він мав на увазі підготовку до давно запланованих навчань Defender Europe 2021. Під час них будуть відпрацьовані також маневри перекидання сил НАТО на великі відстані. Але Defender Europe 2021 розпочнеться лише в травні. Якщо вірити Москві, то на той час російські війська вже повернуться на свої бази.

По-третє, буквально перед оголошенням Шойгу президент Володимир Путін під час свого щорічного звернення зайняв агресивний тон. Тож ніщо не говорило про його бажання розрядити обстановку. Не говорячи про війну в Україні напряму, він зловісно застеріг Захід від "перетину червоних ліній" Росії.

"Таким чином, лише найближчі дні й тижні покажуть, чи правду сказав Шойгу. Не можна виключати, що насправді йдеться про маневр для відволікання уваги. Цілком можливо, що лише частина російських сил справді піде з регіону конфлікту", - допускає швейцарське видання.

Зрештою, в Москві сказали, що підрозділи 41-ї армії покинуть свою зброю й техніку біля українського кордону, щоб знову її використати під час масштабних навчань, запланованих на вересень. Поблизу Воронежа російські військові збудували великий польовий табір з сотнями танків, БМП й іншої бронетехнікою. Табір залишиться на місце. Тож його все ще можна використати для агресії. За потреби солдатів можна буде стягнути сюди за лічені дні.

Можливо ті експерти, які одразу говорили, що Москва лише грає м'язами, мали рацію. Але тоді не зрозуміло, чому вона вирішила саме зараз, що її цілі досягнуті. Якщо подивитися на ситуацію з російської позиції, то все не так однозначно. Москві вдалося добряче налякати Захід і Україну, а також нагадати про себе як про важливий фактор сили.

Читайте такожBusiness Insider: Україну не так просто перемогти у відкритій війніПрезидент США Джо Байден запропонував Путіну провести зустріч, запустивши стратегічний діалог між радниками з національної безпеки. Напевне, Кремль цілком задоволений тим, щоб під його тиском Вашингтон скасував відправлення двох своїх кораблів у Чорне море.

Але з іншого боку, Росія не досягла жодного прогресу в досягненні бажаних цілей в Україні. Київ не перестав бажати вступити в НАТО, навіть навпаки. А переговорів щодо Донбасу на умовах Кремля все одно не буде.

Стягування військ РФ до кордону: що відбулося

РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня Кулеба наголосив, що чисельність російських військ на кордонах з Україною через тиждень зросте до понад 120 тис. військовослужбовців.

22 квітня в окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ під час раптових перевірок міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, у рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".

За його словами, Генеральному штабу, командувачам військ військових округів і повітряно-десантних військ доручено спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ до пунктів постійної дислокації, провести детальний аналіз і підбити підсумки раптової перевірки військ.

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Переклад: Лесь Димань