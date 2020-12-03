Глава угорського МЗС назвав такі дії місії неприпустимими, обурливими та скандальними.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто поскаржився на моніторингову місію ОБСЄ, яка не хоче «захищати» угорців на Закарпатті.

Про це йшлося на засіданні Ради глав МЗС ОБСЄ, цитує Європейська правда.

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Сійярто переконаний, що глава місії заборонив членам організації в Україні сконтактуватися з представниками угорських організацій в регіоні, а натомість дозволив переговорити з українськими спецслужбами.

Глава угорського МЗС назвав такі дії неприпустимими, обурливими та скандальними й заявив, що вже звернувся до албанського прем’єра, аби той вплинув на ОБСЄ.

Крім того, міністр пообіцяв блокувати зближення НАТО й України, поки українці не припинять «тиснути» на угорську громаду.

Обшуки в угорців: що відбулося на Закарпатті

30 листопада журналіст Віталій Глагола повідомив, що на Закарпатті співробітники СБУ влаштували обшуки у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича, а також у ще декількох осіб.

Кримінальне провадження стосується укладання фіктивних договорів угорських благодійних фондів. На думку правоохоронців, вони можуть завдати шкоди державній безпеці України.

Згодом Служба безпеки України підтвердила факт обшуків у функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті. Правоохоронці також досліджують факти можливої діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.

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Автор: УНІАН