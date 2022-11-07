Розслідувачі з'ясували, що в "Молдавсько-російський діловий союз" шість разів переводили кошти з РФ.

Неурядова організація "Молдавсько-російський діловий союз" колишнього президента Ігоря Додона отримала $300 тисяч з Росії. Шість траншів провели в період з жовтня 2021 року по квітень 2022 року. Грошові перекази супроводжувалися риторикою членів організації проти зближення із Заходом і в підтримку проросійської політики.

Такими висновками на основі свого розслідування поділилися журналісти RISE Moldova та Центру "Досьє". Репортери отримали в своє розпорядження інформацію про перекази з банківського рахунку громадської організації "Ділова Росія" в минулому і поточному роках. Завдяки цьому вдалося з'ясувати, що вона відправила в "Молдавсько-російський діловий союз" 20 мільйонів рублів. Це приблизно $300 тисяч за поточним курсом.

Журналісти зіставили дати платежів із заявами Додона і його соратників. Виявилося, що під час кожного траншу вони публічно виступали проти зближення із Заходом і розповідали про необхідність підтримувати дружні відносини з Росією.

Відео дня

"Ділова Росія", у свою чергу, іноді отримувала кошти від сина колишнього генерального прокурора Росії Ігоря Чайки. США включили його в санкції список за участь в операціях Кремля. У Штатах пояснили, що "компанії Чайки використовувалися як прикриття для перекачування грошей політичним партіям Молдови", а частина з цих коштів була призначена для хабарів і шахрайства на виборах.

На сайті "Ділової Росії" згадується прізвище Чайки. Він значиться, як посол організації в сфері бізнесу в Молдові та Придністров'ї.

Затримання Додона в Молдові

В кінці травня з'явилася інформація, що колишнього президента підозрюють в державній зраді, а в його квартирі проходять обшуки. Відразу після цього з'явилося відео із затриманням Додона.

Політика відправили в СІЗО 24 травня, а вже 25-го стало відомо, що екс-президенту загрожує тюремний термін тривалістю 20 років.

На початку червня Додон відзначився провокаційною заявою: "Насправді всі ці процеси з озброєння і антиросійська істерія влаштовуються спеціально для того, щоб виправдати присутність військ НАТО на території Республіки Молдова. Готується військове і політичне приєднання нашої країни до території Румунії, з відмовою від нейтралітету".

Прокуратура Молдови 27 червня висунула звинувачення Додону. Йому інкримінують перевищення повноважень у 2008-2009 роках. Колишній президент "уклав з угорською компанією контракт про закупівлю електроенергії за завищеною ціною, завдавши державі збитків у розмірі $11,9 млн".

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