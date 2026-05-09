Путін намагається зірвати рекордний обмін полоненими, - джерела

Досі Україна та РФ лише раз мінялися такою великою кількістю бранців одночасно.

Заява російського диктатора Володимира Путіна про те, що Україна нібито не готова до обміну полоненими у форматі 1000 на 1000, не відповідає дійсності. Ймовірно, Кремль прагне зірвати відповідні домовленості. Про це в коментарі УНІАН розповів поінформований представник Офісу президента.

Наш співрозмовник зауважив, що домовленість провести великий обмін полоненими була досягнута за посередництва Білого дому, тож США мають гарантувати її виконання.

"Вони розуміють, яке значення обміни мають для українців, тому завжди намагаються все ускладнити. Але в цьому випадку була розмова за посередництва США", – заявив представник Банкової.

В Офісі президента додали, що активні перемовини щодо деталей обміну вже ведуться і вони триватимуть далі. Тож, якщо росіяни спробують зірвати домовленість, це буде порушення обіцянки, яку Кремль давав в першу чергу Білому дому.

Травневий обмін полоненими: що відомо

Як писав УНІАН, надвечір 8 травня, коли парад в Москві виглядав усе менш імовірним через відсутність очевидної згоди Києва дотримуватися путінського псевдо-перемир’я, президент США Дональд Трамп раптово оголосив, що за його ініціативою Україна та РФ не лише запровадять триденне перемир’я, а ще й проведуть рідкісний за масштабами обмін полоненими – тисяча на тисячу.

Згодом таку домовленість підтвердили у Києві та в Москві. При цьому в Кремлі старанно підкреслювали, що такий потрібний Путіну режим тиші на час параду в Москві запропонував саме Дональд Трамп. І він же начебто наполягав на обміні бранцями.

Вже після параду російський диктатор заявив, що Росія буцімто пропонувала Україні великий обмін ще до перфоманса від Трампа. У такий спосіб Путін, ймовірно, намагався спростувати поширені чутки, що Росія "купила" у Києва перемир’я на час параду, заплативши за нього масштабним обміном. При цьому Путін також заявив, що Київ буцімто не надав жодних пропозицій щодо обміну бранцями і взагалі "зник з радарів".

