Ви вбиваєте свої стопи: фізіотерапевт назвала взуття, яке не можна купувати

Згідно з наведеними даними, більше ніж шість із десяти дорослих купують взуття невідповідного розміру.

Ходьба є незамінною для фізичного стану, проте неправильний вибір кросівок може повністю саботувати ваші зусилля та призвести до деформацій. Про це повідомляє фізіотерапевт Міліка МакДауелл в інтерв'ю TODAY.

За словами експертки, понад 60% дорослих обирають взуття не свого розміру, оскільки багато хто помилково вважає, що стопа перестає рости після завершення підліткового періоду, проте з віком вона може ставати довшою та ширшою.

"Поширене помилкове уявлення, що взуття одного розміру супроводжує вас впродовж дорослого життя. Більшість людей думають, що коли вони перестають рости вертикально, їхні ноги теж перестають рости", – розповіла МакДауелл.

На думку експертки, ідеальним вибором є взуття з ширшим носком та низьким перепадом висоти від п'яти до пальців (8 мм або менше). Надмірна амортизація, яка зараз є трендом, насправді може зашкодити, оскільки "взуття виконує всю роботу", роблячи м'язи стопи слабкими.

"Після довгого дня ходьби в правильному взутті ноги мають відчувати втому, але не дискомфорт. Це важлива відмінність", – наголошує фізіотерапевт.

За наявними даними, основними "червоними прапорцями" є мозолі, оніміння та судоми. МакДауелл вважає божевіллям ідею розношування незручного взуття.

"Іноді можна звинуватити в цьому шкарпетки, але 90% випадків, якщо у тебе з'являються пухирі, взуття не підходить і не розношується", – додає вона.

Як зазначає експертка, якщо ви відчуваєте постійний біль або помітили появу кісточок, необхідно негайно звернутися до лікаря, адже проблеми зі стопами впливають на кожен аспект щоденного життя.

Раніше УНІАН писав, що вчені знайшли вправу, яка в 4 рази ефективніша за ходьбу. Йдеться про велосипед. Їзда – це ніби "турбо-версія" ходьби: ті ж рухи, але набагато менші втрати енергії і плавніша робота м'язів. Завдяки колесам і передачам велосипед майже не "гальмує" тіло на кожному кроці, тому рух стає ефективнішим у кілька разів.

