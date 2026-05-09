Росія хоче просити про ще одне перемир'я наприкінці травня, - ЗМІ

Росіяни хочуть режиму тиші на одній конкретній ділянці фронту.

Росія має намір попросити Україну про ще один режим тиші в останній декаді травня – для ремонту лінії електропередач, яка живить Запорізьку атомну станцію. Про це заявив глава "Росатома" Олексій Ліхачов, його цитує The Moscow Times.

За словами Ліхачова, перемир'я потрібне для проведення ремонту на лінії "Дніпровська", а його терміни прив'язані до ситуації з рівнем води в Дніпрі.

"Дуже сподіваюся, що – з урахуванням повені та повноводдя Дніпра, нам потрібен певний рівень води для вирішення проблем електропостачання – режим тиші плануватимемо на третю декаду травня", – заявив Ліхачов.

При цьому не уточнюється, чи йдеться про локальне перемир'я на певній ділянці фронту, чи в цілому. Раніше Україна і Росія за посередництва МАГАТЕ неодноразово вводили режим тимчасового припинення вогню саме в районі Запорізької АЕС для проведення невідкладних ремонтних робіт.

Травневе перемир'я

Як писав УНІАН, напередодні Дня перемоги 9 травня Росія оголосила в односторонньому порядку про перемир’я на 8-9 травня. Своє рішення Кремль ніяк не узгоджував з Україною, але пригрозив знищити центр Києва, якщо перемир’я буде порушено.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь запропонував розпочати режим тиші на два дні раніше, щоб забезпечити ширший гуманітарний ефект.

Після взаємних звинувачень у порушенні попередніх односторонніх режимів тиші та на тлі серії успішних ударів Сил оборони по об’єктах у РФ на арену вийшов президент США Дональд Трамп і заявив, що за його нібито власною ініціативою Росія та Україна домовилися про триденне перемир'я з 9 по 11 травня та великий обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

