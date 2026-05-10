Путін спробував виправдатися за перший за 19 років парад без військової техніки

Диктатор стверджує, що йдеться нібито не лише про питання безпеки.

Російський диктатор Володимир Путін спробував пояснити відсутність військової техніки на параді в Москві з нагоди 9 травня.

Цю тему він порушив під час пресконференції, повідомляє пропагандистський ресурс РБК. За його словами, рішення не залучати техніку було прийнято не тільки з міркувань безпеки.

"Відсутність військової техніки на параді Перемоги була не тільки з міркувань безпеки, але й для того, щоб зосередити увагу на розгромі ЗСУ в рамках військової операції", – заявив диктатор.

Відео дня

Варто зазначити, що техніка на параді в Москві не була задіяна вперше з 2007 року.

Військова техніка РФ

Арсенали країни-агресора скоротилися за роки війни проти України. За даними Генштабу ЗСУ, тільки танків РФ втратила понад 11900 одиниць. У випадку з бронемашинами масштаби набагато серйозніші. Йдеться про майже 25,5 тисячі одиниць.

OSINT-фахівці також відзначають різке зростання втрат серед систем ППО противника. За три місяці вони збільшилися втричі. З початку 2026 року станом на початок квітня загалом було уражено 85 зенітно-ракетних комплексів або радарів зі складу комплексів ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: