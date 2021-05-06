Мішкін і Чепіга здорові та працюють на держслужбі в російських регіонах.

Офіцери російської військової розвідки Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга отримали підвищення і тепер працюють на Кремль.

Про це повідомив розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в коментарі чеському виданню Novinky.

За його словами, Мішкін і Чепіга здорові та працюють на держслужбі в російських регіонах.

"Вони отримали нову роботу, тому що більше не можуть працювати шпигунами. Це важливі представники Кремля, так би мовити, для різних російських регіонів", - сказав він, пообіцявши незабаром опублікувати додаткову інформацію.

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Чим відомі Мішкін і Чепіга

17 квітня 2021 року в Чехії заявили, що підозрюють у причетності до вибухів боєприпасів в селищі Врбетіце в 2014 році російські спецслужби. За даними спецслужб Чехії, до вибухів причетні російські агенти Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін. Вони також відомі під вигаданими іменами "Олександр Петров" і "Руслан Боширов" як підозрювані у справі про отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великій Британії.

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Автор: Олег Давигора