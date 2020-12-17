Історія про те, як агенти ФСБ отруїли Навального, була заснована на даних з мобільних телефонів, які легко можна купити.

На початку 2019 року журналіст Андрій Захаров зміг купити дані про свій мобільний телефон і банківські рахунки. Він розслідував ринок крадених особистих даних, який процвітає в Росії. Будь-хто може анонімно зв'язатися з працівниками телекомунікаційних компаній або правоохоронних органів, щоб отримати дуже чутливу інформацію з їхніх систем про кого завгодно.

Минуло півтора роки. Автори розслідування Bellingcat використали ці ж інструменти і аналітику, щоб викрити таємну команду ФСБ, яка отримала наказ вбити опозиціонера Олексія Навального отрутою "Новачок". Про це пише The Guardian. Нові розслідування про російські спецслужби показали, що хоч торгівля даними - це благо для шахраїв і приватних детективів, вона також велика проблема для Кремля у сфері національної безпеки.

Читайте такожПутін про отруєння Навального: "якби хотіли, довели б до кінця""Коли я про це написав, нічого не змінилося. Коли Bellingcat почали користуватися цим все більш і більш очевидно, нічого не змінилося. І я думаю, що зараз теж нічого не зміниться. Хоча, подивимось", - сказав Захаров.

Уряд Росії може все ж вчинити по-іншому. В вівторок Держдума схвалила певні поправки, які повинні захистити агентів ФСБ й офіцерів військової розвідки. А саме їхню діяльність Bellingcat особливо ефективно викриває. Прем'єр-міністр Михайло Мішустін сказав державним телекомунікаційним компаніям: "Ви працюєте з особистими даними. І це дуже важливо. Звісно, важливо, щоб дані були захищеними".

У відповідь засновник Bellingcat Еліот Хіггінс написав у Twitter, що російські чиновники пізно спохватились. Напевне, найкращим сингалом про те, що принизливі розслідування організації дратують Кремль, стало рішення не виступати з жодною офіційною публічною реакцією.

Витік і часто купівля даних змінили журналістські розслідування про Росію. Вони дозволили викривати таємні деталі про чиновників і заможних бізнесменів з оточення Володимира Путіна, а також операції спецслужб. Ширина й глибина даних на продаж дуже різноманітна. Це можуть бути дані геолокації й записи про дзвінки з мобільного телефону, записи про перельоти, автомобільні номери, кримінальні й медичні записи тощо. Захаров каже, що бачив базу даних, в якій був поліцейський список клієнтів повій у Москві починаючи з середини 2000-х років. Також там були дані про пацієнтів швидкої допомоги за 2011 рік і про наркоманів з московського Алтуф'єва.

Відкрите отримання витоку даних стало поширеною, хоч і сумнівною тактикою для розслідувань. Мало хто з журналістів визнає, що він робив щось таке.

"Ця історія наробила багато шуму, але почалося все дуже просто. Я купив базу даних Московської області в підземному переході біля Павелецького залізничного вокзалу. Я прийшов додому і з цікавості набрав ім'я директора ФСБ Олександра Бортникова", - пише в своїй новій книзі колишній кримінальний репортер Сергій Канєв.

Читайте такожУ Конгресі США рекомендували ввести санкції проти РФ за отруєння НавальногоВ інших випадках сама база даних - це вже історія. В 2016 році Канєв написав про те, як купив базу пацієнтів з ВІЛ, а також наркозалежних і алкоголіків в Іркутській області. Дані належали Федеральній службі контролю медикаментів РФ. Дані різних російських реєстрів були доступними щонайменше з початку 2000-х років, коли їх почали продавати ділки на вулицях.

"Пам'ятаю, в метро Санкт-Петербургу були люди, які ходили з вагона у вагон і пропонували на продаж дані", - каже Захаров.

Але, за його словами, тепер можна замовити найновішу інформацію про конкретних людей. Це стало можливим завдяки базам даних правоохоронних органів й мобільних операторів, працівники яких можуть продати інформацію з них через брокерів онлайн і ботів у Telegram, які беруть оплату через електронні гаманці.

У Bellingcat нещодавно розповіли, що змогли купити купу даних про агента ГРУ Анатолія Чепіногу всього за 10 євро.

Читайте такожDer Spiegel: Подробиці отруєння Навального загострюють питання про хімічну зброю Росії"Через 2-3 хвилини після введення повного імені Чепіноги і даних кредитної карти через Google Pay чи інші платіжні системи, такі як Yandex Money, популярний бот в Telegram надав нам дані про дату народження Чепіноги, номер його паспорта, судові записи, автомобільні номери, історію купівлі автомобілів, записи про порушення правил дорожнього руху, а також інформацію про те, де він часто паркується в Москві", - пояснили в Bellingcat.

Отруєння Навального: що трапилося з опозиціонером

Російський опозиціонер Олексій Навальний повертався до Москви з Томська, в польоті йому стало погано, літак екстрено сів в Омську. Політика госпіталізували.

Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш заявила, що у Олексія Навального «токсичне отруєння».

Згодом Навального евакуювали з омської лікарні на лікування до берлінської клініки Charite (Шаріте), де виявили отруту в організмі опозиціонера.

2 вересня прес-секретар Навального Кіра Ярмиш повідомила, що, за інформацією уряду Німеччини, політика отруїли речовиною з групи "Новачок".

3 вересня, Пєсков заявив, що немає «жодного приводу» звинувачувати Росію в отруєнні Навального отрутою сімейства «Новачок».

4 вересня експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН підтвердили, що знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" в крові, сечі і на шкірі Навального, а також на пляшці, з якої він пив.

14 грудня CNN повідомило, що Навального отруїли агенти елітного підрозділу ФСБ, названі їхні імена.

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Переклад: Лесь Димань