Понтифік висловив сподівання, що в Україні не буде нового конфлікту.

Папа Римський Франциск закликав не допустити, аби в Україні поширювалися "метастази" конфлікту.

З такою заявою він виступив сьогодні під час своєї різдвяної промови Urbi et orbi ("До міста і до світу"), інформує Vatican News.

Читайте такожВатикан зобов'язав своїх співробітників вакцинуватися від коронавірусуПонтифік висловив надію, що для виконання цієї мети сторонам вдасться налагодити контакти.

"Нехай світло і підтримка допоможуть налагодити контакти, діалог. Нехай вони допоможуть не допустити, щоб в Україні розвинулися метастази конфлікту, що став гангренозним", - сказав він.

Папа зазначив, що віряни чекають від нього допомоги для вирішення конфліктів по всьому світу та висловив сподівання, що в Україні не буде нового конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, раніше очільник католицької церкви Папа Римський Франциск побажав, щоб напруження навколо України було розв’язане за допомогою серйозного міжнародного діалогу, а не зброї.

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